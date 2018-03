Det bør du vide om den kommende uge i Østjylland

Efter en kold uge håber vi vist alle på snart at kunne få varmen. Mens vi venter på foråret kan du her holde dig opdateret om nogle af denne uges begivenheder i Østjylland.

Du ønskes en god uge, hvor Århundredets Festival fortsætter frem til på søndag. Som vanligt er der et væld af arrangementer på både kendte og ukendte steder i Aarhus. Du kan læse mere i denne artikel og se hele programmet her.

Med venlig hilsen

Morten Nystrup, JP Aarhus-redaktør.

Mandag den 5. marts

Vestre Landsrets 1. afdeling indleder nævningeankesag, hvor to mænd ved Retten i Aarhus blev idømt fængsel i henholdsvis fem år og fem år og tre måneder for at ville sætte sig i besiddelse af våben, som var gemt i en tagrende. Men de blev overvåget og aflyttet af politiet. De er medlemmer af banden LTF (Loyal to Familia), og det betød dobbelt op på straffen. Sagen kører over fire dage.

Leif Gissel, fhv. leder (Århus Kunstakademi indtil 2000), Højbjerg, fylder 80 år.

Tirsdag den 6. marts

HåndboldLigaen, kvinder:Aarhus United - Viborg HK (kl. 18.30)

Onsdag den 7. marts

Boligsiden.dk offentliggør i dag Boligsidens Markedsindeks for februar.

HåndboldLigaen, mænd: Århus - Skanderborg (kl. 18.30)

Torsdag den 8. marts

Kvindernes Internationale Kampdag markers landet over i dag.

Torsdag og fredag holder Kommunernes Landsforening 'Kommunalpolitisk Topmøde 2018' i Aalborg Kongres & Kultur Center. Topmødet danner ramme for drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer og afholdelse af KL’s delegeretmøde. Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard er i spil til formandsposten.

LINK:Borgmesteren vil sikre kommunerne bedre betingelser_default_10054586

Freddie Albæk, driftsdirektør, Hinnerup, fylder 70 år.

Svend Andersen, professor (Aarhus Universitet), dr.theol., Solbjerg, fylder 70 år.

Fredag den 9. marts

Schouw & Co fremlægger årsregnskab.

Danish Music Awards Folk 2017 løber i dag af stablen i Stakladen i Aarhus. Her fejres folk og global roots-musikken med sin egen prisuddeling, hvor der uddeles ni priser. Der uddeles blandt andet priser til Årets folk udgivelse, Årets folk sangskriver, Årets folk talentpris og Årets folk spillested.

I runde 25 i Superligaen mødes OB og AGF i dag. Kampen spilles kl. 19 på Ewii Park i Odense. Der er 26 runder i grundspillet i Superligaen, som slutter 18. marts.

Lørdag den 10. marts

Steffen Junker, lektor, dr.phil., Aarhus, fylder 70 år.

Lars Lyngsdal, seniorkonsulent, cand. polit., Egå, fylder 70 år.

Søndag den 11. marts

Folkekirkens Nødhjælp holder i dag landsindsamling.

Ole Marquardt, fhv. lektor, fhv. rektor (Grønlands Universitet indtil 08), lic.phil., Aarhus C, fylder 70 år.

Fik du læst:

Morten DD skriver blændende om verden ude i kulden og i denne uge om en særdeles blodtørstig gæst, der kan være på vej til en have nær dig.