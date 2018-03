Århundredets Festival favner både absint, ”Titanic” og onde kvinder

Som et eksotisk indslag midt i den sibiriske kulde, åbner Århundredets Festival fredag et vindue ind til en anden tid, da mænd og kvinder stimlede sammen på saloner i Paris og drak absint, mens kunstnerne var en del af samfundets elite, og teknologien og videnskaben buldrede frem. La Belle Époque var en tid præget af optimisme og fremgang, i hvert fald når man kigger tilbage med nostalgiens briller på næseryggen.

”Titanic” bliver bygget. Det her tekniske vidunder, som nærmest er en by på havet. Rent symbolsk er det en interessant historie med teknologien, der løber panden mod muren. Joakim Quorp, projektleder. ”Titanic” bliver bygget. Det her tekniske vidunder, som nærmest er en by på havet. Rent symbolsk er det en interessant historie med teknologien, der løber panden mod muren.

For spørger man Joakim Quorp, der er projektleder på festivalen, var virkeligheden ikke helt så enkel.

»Der ligger en dobbelthed i det, for når man ser nostalgisk på en periode, så glemmer man måske nogle af de ting, der var knap så positive. For der var meget ulighed og ekstrem fattigdom i byerne, hvor folk var stuvet sammen i små lejligheder,« siger han og understreger, at det som vidensfestival netop er interessant at formidle den viden, der går tabt i de populærbilleder, som eftertiden maler op.

Perioden gik fra 1871 til 1914 og lå derfor midt mellem den fransk-preussiske krig og Første Verdenskrig, som blev efterfulgt af Anden Verdenskrig. Og netop derfor blev La Belle Époque opfattet som en fredstid efterfølgende, mener Joakim Quorp.

Århundredets La Belle Époque Festivalen strækker sig fra d. 2. til d. 11. marts. Fokus på perioden La Belle Époque, på dansk Den Skønne Tid, som var fra 1871 til 1914. Der vil være forskere, skuespillere, musikere og kunstnere side om side på byens scener. I 2012 satte festivalen fokus på 1700-tallet. I 2013 gik festivalen i kødet på kærligheden. I 2014 var 1800-tallet tema for festivalen. I marts 2015 blev festivalen om ”eksistens” holdt. I 2016 blev Danmark sat under lup i perioden 1900-1950. I 2017 var der fokus på Europa i perioden 1950-2000. Kilde: Århundredets Festival.

Hvid dug eller håndbajer?

Festivalen er den syvende i rækken, og ud over dobbeltheden i La Belle Époques eftermæle er netop denne periode valgt, fordi der findes mange gode historier gemt, fortæller Joakim Quorp.

En af disse handler om et skib så opsigtsvækkende, at dets skæbne ikke alene har givet anledning til en prisvindende film, men også har ændret måden at anskue historien på.

»”Titanic” bliver bygget. Dette tekniske vidunder, som nærmest er en by på havet, skal sejle på tværs af Atlanten og ender med at sejle ind i et isbjerg. Der er endda nogle, som mener, at perioden ender i 1912, fordi det er der, ”Titanic” forliser – som et symbol på den her optimisme, der synker. Rent symbolsk er det en interessant historie med teknologien, der løber panden mod muren på en ret forfærdelig måde,« siger Joakim Quorp.

Hele historien bliver samlet i Centralværkstedet lørdag aften, hvor man kan købe sig en billet til enten første eller tredje klasse og opleve forskellen i klasseskellet. Første klasse skal nemlig sidde ved store, runde borde med kandelabre, tre retters menu, vin og god betjening, hvorimod tredjeklasses gæster får stukket en håndbajer og en hakkebøf ved langbordet med ternet dug.

Hjernegymnastik: Det er slut med »sådan er jeg«: Foredrag om hjernen er et hit

»Det er en måde at iscenesætte vidensformidlingen på. For imens vil to forskere fortælle om ”Titanic” som teknologisk vidunder og den samfundspsykologiske side af, hvad det egentlig betød, at vidunderet sank. Sådan er der forskellige greb, man kan gøre brug af i en festival med et tema,« siger han.

En palette af kulturguf

Joakim Quorp sætter stort fokus på, at de mange historier kan inspirere bredt og få universiteternes viden ud i uvante rammer i et miks med mad og cocktails, som skal styrke formidlingen og sanseindtrykkende undervejs.

Rekordmange gæster til Århundredets festival

Det vil bl.a. være muligt at spise sig igennem La Belle Époque til vidensbrunch med herrer som Kierkegaard, Nietzsche og Marx, tage tilbage til dengang, hvor pedalerne første gang blev trådt i sving ved Tour de France, eller ind i tidens litteratur, der var fyldt med onde og syge kvinder, som ødelagde mænd.

Festivalen bliver hvert år skabt i et samarbejde mellem en lang række forskere fra hele landet og fagfolk med netværk i byens kulturelle liv. Derudover kan kulturinstitutionerne i Aarhus også selv byde ind med arrangementer. Joakim Quorp er stolt over programmet, som i år dækker over knap 100 arrangementer.