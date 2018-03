Gør det noget, at man bliver lidt klogere?

Det mener Jens Folmer Jepsen ikke.

Festivalen Kontekst En festival, man kan blive klogere af Der er masser af samtaler om politik, kultur og faglighed, når Aarthouse, FO-Aarhus og Jyllands-Posten fredag-søndag holder festivalen Kontekst i Aarhus. Samtidig kan man smage på god vin og øl, høre musik og digte samt blive introduceret til japansk bondage. Fredag den 2. marts: Kl. 16-16.45: Ølsmagning med Jørgen Rüdinger. Kl. 17-18: En samtale om fodbold mellem journalisten Anders Agger og den tidligere fodboldspiller Morten Bruun. Lørdag den 3. marts: Kl. 11-12.30: Debat om de danske medier med kulturminister Mette Bock (LA), DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn, Jyllands-Postens chefredaktør Jacob Nybroe, journalist Lasse Jensen samt folketinsgpolitikerne Mogens Jensen (S) og Britt Bager (V). 12.30-13.15: Irene Nørgaard og Nana Balle fortæller om bogen ”100 kiksede knald”. Kl. 12.30-14 og 20.30-21.15: Opvisning med japansk bondage. Kl. 13.15-14: Andrea Hejlskov, forfatter til bogen ”Og den store flugt”, i samtale med Anne Hjernøe. Kl. 14-14.30: Musiker Howe Gelb spiller og digter Peter Laugesen læser nogle af sine digte op. Kl. 14.30-15.15: Filmfremvisning af en film fra 1990 om C.V. Jørgensen og ånden fra 1968. Kl. 14.40-15.25: Mediesamtale med journalist Lasse Jensen og redaktør på Jyllands-Posten Palle Weis. Kl. 16-17.30: Cecilie Frøkjær optager bogpodcasten ”Frøkjær og forfatterne” live, denne gang med Lisbeth Zornig. Kl. 17.45-18.30: Vinsmagning med Jyllands-Postens journalist og vin- og restaurantanmelder Niels Lillelund. Kl. 18.45-19.15: Cocktail og musik med Howe Gelb. Søndag den 4. marts: Kl. 11-11.45: Jacob Haugaard og Kjartan Arngrim fra Folkeklubben taler om Aarhus-kunstneren Ovartaci. Kl. 12.15-13: Musikeren Allan Olsen fortæller om bl.a. sin yndlingsguitar akkompagneret af kollegaen Howe Gelb. Kl. 14-14.45: Samtalen om 1968 mellem samfundsforsker Johannes Andersen og lektor emeritus på Ruc Henrik Jensen samt direktør for Kunsten i Aalborg Gitte Ørskou. Kl. 14-14.45: Japansk bondage. Kl. 15-15.45: Jyllands-Postens journalist Niels Sandøe fortæller om at grave dybt og afslørende. Kl. 15-15.45: Kjartan Arngrim, forsanger i Folkeklubben, fortæller om forbilleder og om at finde sin egen stemme. Kl. 16.15-18.15: Journalist Kirsten Jacobsen taler med skuespilleren Søren Pilmark. En billet til hele arrangementet koster 275 kr. (JP-abonnenter)/350 kr., mens en billet til et enkeltarrangement koster 60 kr. i døren. Dog koster fredagsbar med ølsmagning og fodboldsamtale 125 kr. og samtalen mellem Kirsten Jacobsen og Søren Pilmark 150 kr.

Den tidligere festugedirektør gennem mange år har sammen med ejeren af Kähler, Frantz Longhi, stiftet Aarthouse, som denne weekend sammen med Jyllands-Posten står for festivalen Kontekst.

Her kan man møde folk, hvis særkende er, at de ved noget og kan noget, siger Jens Folmer Jepsen, der også har en beskrivelse af det publikum, der kommer: en bred skare, som har det til fælles, at de er nysgerrige, parate til at udfordre status quo.

»Det er vores mening med at lave denne festival – vi vil gerne oplyse dybere end normalt. Det er hele vores eksistensberettigelse,« siger festivalchefen.

»Vi lever i en tid, hvor den hurtige mening, det hurtige ”jeg synes” har gode vilkår. Det er afgiftsfrit at mene noget på to linjer. Det er f.eks. let nok at mene, at der er for mange genudsendelser i DR, så luk det lort, men måske kunne man først lige udfordre sig selv ved at komme og høre, når kulturministeren skal diskutere med DR’s generaldirektør om, hvad det egentlig er, at DR laver, og hvorfor det er vigtigt, at de er der. At have de to sammen til sådan en debat er da ikke noget, man kan opleve hver dag.«

Det sjove og det kloge

Viden må gerne følges med underholdning, mener Jens Folmer Jepsen – »det sjove og det kloge skal ske samtidig« – så programmet er tilført en hel del underholdning og musik også.

Jens Folmer Jepsen var i mange år festugedirektør i Aarhus. Nu har han etableret Aarthouse, som står for festivalen Kontekst i de næste tre dage.

»Det bliver uden tvivl underholdende, når Kjartan Arngrim og Jacob Haugaard taler om Aarhus-kunstneren Ovartaci. Japansk bondage har vi også, og ja, det kan man være lidt pikeret over, men man kan også komme og finde ud af, hvad det egentlig er,« siger han.

Den amerikanske musiker Howe Gelb kommer også – lørdag for at spille til en digtoplæsning af Peter Laugesen og for at skabe den gode loungestemning, søndag for at akkompagnere Allan Olsen, når han fortæller om at elske sin guitar.

»Howe Gelb siger f.eks., at han ikke kan skrive sange på en ny guitar. Det gør han på den gamle, hvor han ved, at når han har sin tommelfinger der, så siger den sådan,« siger Jens Folmer Jepsen.

Digteren og dramatikeren Peter Laugesen kommer på Kontekst for at læse digte op til musik af Howe Gelb. Arkivfoto: Gregers Tycho

Digteren Peter Laugesen kender ikke Howe Gelb selv, men er fortrolig med hans musik.

»Jeg improviserer, hvilke digte jeg læser op – jeg vælger dem, så de passer til musikken, fungerer sammen med den. Det er selvfølgelig noget andet, når man sidder sammen med en amerikansk musiker, der ikke taler dansk, men vi snakker om det inden, så det kommer til at køre,« siger han.

Øl og fodbold

Der er et vist fokus på kunstneren Louis Marcussen, bedre kendt som Ovartaci.

»Han er noget særligt. Han havde sin helt egen verden, som han udtrykte i billeder og for øvrigt også i digte. Han var dygtig, virkelig et talent,« mener Peter Laugesen.

Hele festivalen begynder med øl og fodbold.

»Jeg håber, at det bliver en tradition i festivalen. Det bliver kvalificeret, og det lyder som noget for mænd, men det skal der vel også være plads til? Jeg har nu også talt med en del kvinder, der både drikker øl og ser fodbold,« siger Jens Folmer Jepsen.