Fyldte maver i frostvejret: Mandemadklub lavede frokost til hjemløse

I Aarhus er termometeret frosset fast et godt stykke under frysepunktet. Sådan har det været i mange dage. Men på Værestedet i Jægergårdsgade er det varmen, der vinder. Døren går op og i, og flere og flere af byens hjemløse stiller sig foran de store dampende sølvgryder, mens urets visere rykker tættere på kl. 12.

Dagens menu består af gule ærter med enten okse- eller svinekød. Det er der som sådan intet usædvanligt i. Det særlige består i, hvem der har lavet maden. I dag er det nemlig ikke Værestedets personale, der har stået i køkkenet, men frivillige mænd fra FO’s kursus ”Madklubben for finere mænd”.

»Jeg synes, det er rigtig flot af dem at komme og lave mad til os. Det er helt vildt, at de vil bruge pengene og tiden hernede,« siger Ulrik, der sælger Hus Forbi og bruger Værestedet dagligt.

Gabriel og Ulrik roste madklubbens ret og var meget taknemmelige for dens arbejde i køkkenet. Foto: Tanja Carstens Lund.

En kold tid

De fleste af de fremmødte beholder halstørklæder eller huer på, mens de nyder madklubbens måltid. Som baggrundsmusik til middagen sidder to mænd og spiller og synger ”Det en kold tid, vi lever i. Alle går rundt og fryser”, fra Kim Larsens ”Østre Gasværk”. Der bliver klappet med, sunget med og trampet i gulvet til nummeret, mens der bliver hentet flere portioner suppe.

»Nøj, det er en god suppe,« lyder det fra Ulrik.

Torsdagens arrangement bragte smil frem hos både ansatte og brugere. Også hos Jette Clausen og Sven Andersen. Foto: Tanja Carstens Lund.

»Vi er meget taknemmelige for at komme hernede. Det er ikke dårligt at kunne få frokost hernede i dette vejr. Lige for tiden er al mad godt,« siger Ulrik, der henter en tredje omgang.

Til glæde for andre

Madklubbens mænd mødes normalt, hvor der er gæstekokke med, og hvor maden laves til dem selv. Nu er det anden gang, de serverer mad på Værestedet, og det er særligt at kunne give maden til andre, siger Lars Pedersen fra madklubben:

»Vi elsker at lave mad, og det kan andre også få glæde af. Det er jo godt ramt med suppe her i kulden. Her kommer en del, der har brug for det.«

Nogle forsvinder hurtigt ud i kulden igen. Andre går op for at hente mere.

»Er det fjerde portion?« smiler kokkene og øser en portion op til en af dem, der bliver hængende i varmen.