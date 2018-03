»En milepæl i Sydhavnen.«

»Et stærkt åbningstræk.«

»En hilsen til den industrielle arv.«

Sjældent har en stribe gråskallede, graffitimalede betonsøjler fået så megen ros, men betonen i Sydhavnen er heller ikke, hvad som helst.

De minder lidt om New Yorks berømte highline, udtjent industri er vist nok stadig det nye sort for arkitekter verden over, og kulbroen i Sydhavnen er lige netop den slags. Og så står den midt i et område, som skal rumme kantet kultur, ivrige iværksættere, unge udsatte og alt muligt andet.

På den måde bliver kulbroen en helt særlig frontløber for det nye sydhavnsmiljø, og torsdag blev der offentliggjort et vinderprojekt for omdannelse af kulkransporet, som det også kaldes.

»Det er rigtigt godt, at vi her starter en hel ny bydel med at bevare noget, hvor man ofte starter med at rive ned. Men kulkransporet er også fantastisk inspirerende at se på, og så er det i øvrigt megafedt, at vi får lov at lave dette her i vores egen hjemby.«

Industrielt design

Sådan lød det fra Lars Bendrup, arkitekt og indehaver, da hans tegnestue Transform blev præsenteret som vinder af konkurrencen om at udvikle kulbroen. Udover Transform består vinderholdet af Dissing og Weitling, Lendager Group, Vega landskab og Søren Jensen.

Vinderprojektet fior kulboren i Sydhavnen er lavet af tegnestuen Transform m. fl. Visualisering: Transform.

De har i fællesskab udviklet en løsning, hvor kulbroen bliver en hybrid mellem et byrum og en stiforbindelse hen over Spanien med forbindelse til Frederiks Plads og videre til Bruun’s Galleri. Det hele er udført i et industrielt design, sådan som tanken er med hele Sydhavnsområdet, og på broen bliver der flere opholdspladser, og den udbygges med to tårne med forbindelse til gadelivet og pladserne nedenunder.

Vinderprojektet blev valgt blandt i alt 26 indsendte forslag, der senere blev til seks og to, inden dommerkomiteen med blandt andre arkitekt Søren Leth som fagdommer valgte Transforms løsning.

Bank bygger hovedsæde

Stadsarkitekt Stephen Willacy havde ikke mulighed for at deltage i kåringen, men i en kommentar til projektet fremhæver han bl.a. stiforbindelsen hen over Spanien.

»Det er en spændende løsning, der ikke blot binder Frederiks Plads og Sydhavnskvarteret sammen, men som kan blive en flot portal til midtbyen,« siger han.

Også teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V), der var en del af dommerkomitéen, har ros til projektet:

»Byens gamle kulkranspor bliver vakt til live og får en vigtig funktion i midtbyen. Kulkransporet bliver forvandlet til et rekreativt byrum og en central forbindelse for fodgængere mellem Sydhavnskvarteret og midtbyen, og derudover knytter sporet de kommende byggerier i Sydhavnskvarteret sammen på flere niveauer,« siger rådmanden.

Vinderprojektet er lavet af Transform. Visualisering: Transform.

Vinderprojektet skal nu videreudvikles i en proces, hvor borgerne også kan komme med input, og så kan et færdigt projekt være klar til efteråret. Fra byggestart skal der formentlig regnes med to-tre års byggetid.

Med kulbroprojektet kan der tilføjes endnu en smule virkelighed til den udviklingsplan for Sydhavnsområdet, som fortsat kun er under behandling i byrådet. Udover kulbroen er Danske Bank i gang med at bygge nyt hovedsæde på hjørnet af Jægergårdsgade og Spanien, men det øvrige sydhavnsområde er fortsat kun tanker, og alt imens er en række af kommunens bygninger i området lejet ud indtil videre.

Det gælder blandt andet en del af de gamle slagterbygninger ud mod Jægergårdsgade, som er udlejet til lydstudier af en række producere og teknikere. De har, som omtalt i JP Aarhus for nylig, en plan om at bygge en musik-pendant til filmbyen, som skal hedde Aarhus Lydby.