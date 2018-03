Se billederne: Aarhus får høj sti med vinterhaver og rutsjebaner

Projektkonkurrencen om udviklingen af det gamle Kulkranspor med efterfølgende udbud med forhandling, blev igangsat i maj sidste år. 26 rådgiverteams ansøgte dengang om deltagelse, og vinderne blev afsløret torsdag.

Illustration: Aarhus Kommune

Det bliver Transform med Dissing + Weitling, Lendager Group, VEGA landskab og Søren Jensen som underrådgivere der skal udvikle det gamle Kulkranspor.

Fakta I begyndelsen af 2017 sendte Aarhus Kommune anmodning om deltagelse i konkurrencen i offentligt udbud. Ud af 26 ansøgninger blev 6 hold valgt. I september 2017 afleverede alle seks hold deres forslag på fremtidens Kulkranspor som anonyme forslag. Efter en enig bedømmelseskomité udpegede to forslag til at gå videre til det efterfølgende udbud med forhandling, blev anonymiteten løftet. De to hold var: Forslag 10101: Transform med Dissing + Weitling, Lendager Group, VEGA landskab og Søren Jensen som underrådgivere

Forslag 44423: Terroir med Latz & Partner og ISC som underrådgivere og Steffen Rasmussen som konsulent

"Fremtidens Kulkranspor bliver en hybrid mellem et byrum og en stiforbindelse, der forener byen tværs over Spanien. Alt sammen udført i et industrielt design, der taler direkte ind i Sydhavnskvarterets profil som erhvervsområde," skriver kommunen i en pressemeddelelse.

På broen kommer der opholdspladser, ligesom sporet udbygges med tårne, som koblingspunkter mellem gadeliv og Kulkransporets hævede byrum. Tårnene giver mulighed for bylivsskabende funktioner som bl.a. vinterhave, trampoliner, klatrenet og rutsjebaner, fremgår det.

"Kulkransporet bliver forvandlet til et rekreativt byrum og en central forbindelse for fodgængere mellem Sydhavnskvarteret og Midtbyen. Derudover knytter sporet de kommende byggerier i Sydhavnskvarteret sammen på flere niveauer. Erhverv, byliv og social mangfoldighed får gode vækstmuligheder og et godt grundlag for at berige hinanden omkring det nye stærke og revitaliserede Kulturspor,” siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø.

Kulkransporet, der tidligere har været brugt til at flytte kul til gasværket, udgør i dag en vigtig del af Aarhus’ kulturarv.

”Jeg ser et stort potentiale i den måde, hvorpå vinderprojektet formår at bevare og nytænke det gamle Kulkranspor. Projektet tydeliggør Kulkransporet som et vigtigt kulturhistorisk spor for området, samtidig med at det integrerer funktioner i den nye udformning af Kulkransporet, som kvarteret har brug for i den kommende udvikling. Endelig vil jeg gerne fremhæve broløsningen over Spanien. Det er en spændende løsning, der ikke blot binder Frederiks Plads og Sydhavnskvarteret sammen, men som kan blive en flot portal til midtbyen," siger stadsarkitekt Stephen Willacy.