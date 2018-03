Hellesteder til udsatte: Flere partier vil se på alternativer til Åparken

»Åparken ved Carl Blochs Gade og Thorvaldsensgade er udpeget til at være et attraktivt alternativ til Klostertorvet og er et område, hvor byens udsatte ønsker at opholde sig.«

Således skriver Sociale Forhold og Beskæftigelse i en indstilling om at placere et permanent hellested for udsatte borgere. Men beboere i området har ladet forstå, at hellestedet ikke er attraktivt for dem.

Under onsdagens byrådsmøde vedtog et flertal at sende placeringen i offentlig høring for at give aarhusianerne mulighed for at give deres besyv med, hvilket socialforvaltningen oprindelig ikke havde tænkt sig.

Modstand: Beboere i Ceresbyen siger nej til hellested

»Der skal være plads til alle i vores by, og vi skal have de her hellestder. Rundt om i Danmark er der gode erfaringer med, at man kan lave velfungerende hellesteder i sammenspil med nabolag. Vi har afgørende brug for at aflaste Klostertorv, som i mange år har båret en for tung byrde. Vi skal finde frem til de rigtige placeringer sammen med brugerne, som selvfølgelig samtidig skal tilbydes misbrugsbehandling, ligesom vi skal lave indsatser mod hjemløshed,« sagde socialrådmand Kristian Würtz (S).

Den offentlige høring fik roser med fra flere partier. LA's Almaz Mengesha mente, at der i høringen bør indgå alternative placeringer til Åparken. Lene Horsbøl (V) understregede også, at alternative placeringer skal tages seriøst.

»Der er hjemløseproblemer i Aarhus, dem vil Venstre gerne løse sammen med andre partier. De mennesker, der skal bruge hellestederne har man med alle mulige midler forsøgt at hjælpe ud af deres problemer. Det er en meget tung gruppe, og derfor er det ikke sjov at have dem samlet centralt, og derfor skal de spredes. Men der er ikke så meget at sige, andet end at processen er en ommer. I nabohøringen er det vigtigt, at man lytter til forslag til andre placeringer fra beboerne i området, men også, at vi spørger Sand (hjemløseorganisation red.), så vi ikke glemmer brugerne,« sagde Lene Horsbøl (V).

Flere hjemløse får mere hjælp

De Radikale mener ikke, at placeringen i Åparken er optimal, og Eva Borchorst Mejnertz (R) foreslog, at man tog kontakt til kirker med central beliggenhed for at afsøge mulighederne for at placere hellesteder nær dem.

»Brugerne nævner, at en god placering af hellesteder bl.a. er et sted, hvor der er mange busser, da det er i forbindelse med busser, at stoffer skifter hænder. Det skal være et sted med fikserum og toiletter i nærheden. Det skal være centralt og trygt, og brugerne snakker om, at åen kan være farlig, når man er fuld. Et hellested i Åparken vil i bedste fald være at skyde sig selv i foden, da vi spreder utrygheden fra Klostertorv til et grønt område med meget byliv,« sagde hun.

De permanente hellestederne skal aflaste situationen på Klostertorvet. Indtil disse er etableret, er der oprettet en række midlertidige hellesteder i Mindegade, i Åparken og ved Godsbanen. Derudover er der etableret et nyt permanent hellested i Sydhavnen, ”Den nye Nålepark”, der allerede er taget i brug.

Nyt vinterherberg giver ly til 20 hjemløse

Idéen om hellesteder i Aarhus opstod, da Thomas Medom (SF) var socialrådmand. Hans partikollega Jan Ravn Christensen sagde under byrådsdebatten, at det var fornuftigt at begynde processen forfra.

»Det var ikke godt nok i første omgang. Vi synes, at det vigtigt, at vi får sat gang i processen med andre hellesteder, bl.a. i Rådhusparken og andre steder i dialog med borgere og Sand. Vi ser frem til at finde steder, hvor det er okay at være en lidt skæv eksistens, og hvor det giver mindst mulig belastning til et område. Men vi kan ikke undgå, at et hellested vil give bøvl engang imellem,« sagde han.