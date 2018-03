Det er slet ikke muligt at anlægge en ny jernbane mellem Hovedgård og Hasselager uden at påvirke natur, miljø og menneskers liv alt for voldsomt.

Det skriver Teknik og Miljø, med Bünyamin Simsek (V) som politisk leder, i sit forslag til et høringssvar til Banedanmark.

Men ved onsdagens byrådsmøde stod det klart, at et rødt flertal har i sinde at pålægge Teknik og Miljø at sende et høringssvar, som anbefaler en linjeføring igennem Solbjerg By – en af tre linjeføringer i spil for at realisere timeplanen mellem Danmarks største byer.

Bünyamin Simsek understregede, at Banedanmark vil få tilsendt begge høringssvar:

»Jeg har udarbejdet Teknik og Miljøs høringssvar, men kan konstatere, at borgmesteren og flertallet leverer et alternativt svar, der peger på en linjeføring med de største konsekvenser for flest borgere. Lad mig slå fast, at man har i sinde at bruge 3,5 mia. kr. til en besparelse på seks minutter.«

Borgermøde om ny jernbane

S forstår frustrationer

Det alternative høringssvar var udarbejdet af Socialdemokratiet, og Ango Winther (S) gjorde i byrådssalen klart, at han forstod frustrationerne hos de borgere, der inden byrådsmødet stod på rådhustrappen og demonstrerede mod linjeføringen mellem Hovedgård og Hasselager.

»Alle tre linjeføringer vil have en række negative konsekvenser. Men de skal holdes op mod de positive ting, der peger i den anden retning. Og der må man sige, at timedriften er vigtig for den kollektive trafik i Danmark. Vi ved at, borgere i Solbjerg er ramt, derfor vil vi appellere til Folketinget om, at der hurtigt skal tages en beslutning om den endelige linjeføring,« sagde han.

I Socialdemokratiets alternative høringssvar lyder argumentet for en linjeføring gennem Solbjerg bl.a., at det vil sænke transporttiden mest. Derudover undgår man at påvirke grundvandsinteresser øst for Solbjerg og en jernbanebro vest for byen.

Dansk Folkeparti er med i Togfonden, der skal finansiere timemodellen. Men Jette Skive (DF) var ikke villig til at følge partilinjen på landsplan.

»Vi bakker op om høringssvaret fra teknikrådmanden. Det er væsentligt, at vi ikke tager borgere som gidsler,« sagde hun.

Fristen for Aarhus Kommunes høringssvar er blevet udsat af Banedanmark. Svaret er derfor sendt i behandling i teknisk udvalg, men Socialdemokratiets alternative høringssvar fik foreløbig opbakning af SF og EL.