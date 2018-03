Trods tilskud er under-visningen ikke forbedret i Odder: ”Vi lægger os fladt ned”

Lærere med en uddannelse i natur/teknologi er en mangelvare i bl.a. Odder Kommune. I langt de fleste skoletimer står der en lærer bag katederet, som ikke er uddannet til at undervise i eksempelvis klima, elektricitet eller naturforurening.

Faktisk modtager eleverne i Odder kun undervisning fra en linjefagslærer i 38,6 pct. af timerne i natur/teknologi - den dårligste placering i Østjylland. Og det sker på trods af tilskud fra både staten og A.P. Møller Fonden.

»Vi lægger os fladt ned,« lyder det fra Lise Gammelby, udviklingskoordinator for skole og dagtilbud i Odder Kommune, da hun bliver konfronteret med tallene. »Vi kan godt se, at vi ligger lavt. Det er et punkt, vi tager meget alvorligt, og vi følger udviklingen nøje.«

Efteruddannelse gavner både lærere og elever

Mål for bedre undervisning

Der kom fokus på lærernes uddannelse tilbage i 2014, da regeringen og KL lavede et mål om, at der skal være fuld kompetencedækning, svarende til 95 pct., på folkeskolerne i år 2020. Som i mange andre kommuner havde Odder ikke kun et problem med at dække timerne i natur/teknologi. Odder Kommune valgte derfor at prioritere efteruddannelse i fagene dansk, matematik og tysk i første omgang, fortæller Lise Gammelby.

Her halvvejs mod 2020 har Lise Gammelby gennemgået den seneste opgørelse over kompetencedækning. Og tallene overrasker koordinatoren.

»Efter at have gjort tallene op tænkte jeg: Hvorfor søren har vi ikke bevæget os mere frem? Jeg synes virkeligt, at vi har gjort en stor indsats i forhold til uddannelse,« fortæller Lise Gammelby. Siden 2014 har Odder sendt 15 pct. af kommunens lærere på efteruddannelse.

Langt bag andre kommuner

Samlet for alle skolefagene er kompetencedækningen i Odder Kommune kun steget med 1,8 procentpoint. Til sammenligning har Aarhus Kommune, der i 2014 lå på samme niveau som Odder, bevæget sig frem med 9,7 procentpoint.

Hvad, der konkret skal gøres ved problemet de næste par år, ved Lise Gammelby endnu ikke. Emnet var på dagsordenen ved sidste skoleledermøde i kommunen og vil ligeledes være det på næste møde, fortæller hun.

»Det koster tid og ressourcer at løfte opgaven. Kommunerne skal både sikre, at lærerne har de rigtige kompetencer og rammer for kompetenceudviklingen, og at børnene har gode læringsmiljøer, mens der kompetenceudvikles.«

