Østjyske elever får ikke den undervisning, de har krav på

Østjyske kommuner lever ikke op til regeringens krav, når det gælder om at dække skoletimerne med faguddannede lærere i fag som bl.a. natur/teknologi. Det viser Undervisningsministeriets seneste opgørelse.

I 2014 afsatte regeringen ca. 1 mia. kr. til at løfte kompetenceniveauet hos folkeskolelærerne i hele Danmark. I en undersøgelse stod det nemlig klart, at landets elever ofte modtog undervisning fra lærere, som ikke var uddannet i faget. Særlig slemt var det i naturfagene.

Klare krav

Kommunernes Landsforening og regeringen indgik derfor en aftale om, at skolerne i år 2020 skal have fuld kompetencedækning, svarende til 95 pct. af timerne. Det vil sige, at eleverne skal undervises af en lærer, der har haft faget på læreruddannelsen, eller som har taget en efteruddannelse i faget. Samtidig blev der opsat en række delmål for årene frem til 2020.

Delmålet for skoleåret 2016-2017 ligger på 85 pct. Et tal, som flere kommuner i Østjylland har opnået, når man ser samlet på hele skoleskemaet. Men i fag som natur/teknologi eller kristendom halter alle kommunerne stadig langt efter kravet.

Bekymring i erhvervslivet

I Østjylland står der kun linjefagslærere bag katederet i 62 pct. af timerne i natur/teknologi. Det er under landsgennemsnittet og et godt stykke op til de 85 pct., som er delmålet.

Efteruddannelse gavner både lærere og elever

Hos Ingeniørforeningen er man bekymret for, at manglen på kompetente lærere smitter af på elevernes engagement. Ifølge Engineer the Future vil Danmark om få år opleve ingeniørmangel, og derfor mener Ingeniørforeningen, at natur/teknologi bør prioriteres højere, så eleverne får den undervisning, de har krav på.

Frem til år 2020 vil kommunerne fortsat modtage midler fra staten til at forbedre kompetencedækningen. Hvordan pengene bruges, er op til hver enkelt kommune. Her halvvejs i projektet er der stor forskel på kommunernes resultater.