»Er du træt af iskolde prostituerede, som ikke lever op til dine forventninger?« Nu er Danmarks første dukkebordel åbnet

»Velkommen til Doll House - Stedet hvor pigerne ikke siger nej.«

Sådan lyder det på hjemmesiden for et nyt bordel, som åbnede i Viby ved Aarhus onsdag og efter alt at dømme er det første af sin slags i Danmark.

Her tilbydes nemlig sex med fem forskellige anatomisk korrekte silikonedukker, som blot har brug for en smule glidecreme for at være klar til leg.

»Hvis man penetrerer en dukke, så onanerer man, man har ikke sex med en dukke«

»Er du træt af iskolde prostituerede som ikke lever op til dine forventninger?,« spørger reklamen på hjemmesiden på trods af de blodfattige og formentlig kolde dukker. Her loves også, at alle vil gå fra stedet med et smil på læben.

Verdens første sexdukkebordel åbnede i Barcelona i februar sidste år. Siden er man også begyndt at tilbyde sex på timebasis med silikonemodellerne i Storbritannien, Tyskland, Holland og Frankrig.

Her lover man kunderne, at de kan udleve deres fantasier »uden grænser« og også hos Doll House lyder det, at man kan få lov at afprøve de fantasier, som en partner eller prostitueret ellers ville sige nej til.

Manden bag sexrobotten Harmony: »Jeg har fået alarmerende mange henvendelser fra kvinder« Han har skabt verdensberømte sexdukker, og nu har han taget det næste skridt.

Ejeren af det nye bordel, som blot kalder sig Odin, siger til TV 2 Østjylland:

»Hvis man giver dukken en lussing eller et smæk, det er der ingen, der tager skade af.«

Han mener, at bordellet giver folk en mulighed for at afreagere, og vurderer ikke, at det vil øge risikoen for at de tager adfærden med sig ud i det virkelige liv.

Flertal mod børnesex-dukker tegner sig uden om regeringen

Trods løfterne om grænsefri sex, er det dog ikke det hele, som er tilladt. På hjemmesiden lyder det, at »du må alt undtagen at bide, kræse (kradse, red.), tisse, afføre på dem eller lignende.«

Og Odin understreger, at selv om man tilbyder en dukke på 148 cm, så er det ikke et forsøg på at imitere et barn. Dukken ligner en kvinde og henvender sig til folk, som fantaserer om at være sammen med en dværg. Bordellet forventer også snart at kunne tilbyde en gravid dukke.

Kan en sexdukke, som ligner et barn, forhindre overgreb mod børn?

I Barcelona, hvor Lumidolls åbnede et bordel sidste år, har ejeren tidligere udtalt, at man afviser adskillige kunder, som ønsker at få udlevet voldtægtsfantasier, og man har ligeledes fravalgt børnesexdukker.

Men det helt store spørgsmål er, om dukkerne er en måde at få afløb for fantasier på, uden at nogen kommer til skade, eller om de kan anspore folk til at udleve eventuelle volds- eller pædofilifantasier i virkeligheden.

Ingen ved det.

Hvor havner dine hemmelige sexfantasier, når den fortrolige er en robot?

I Danmark er børnesexdukker fortsat tilladt, men flere partier ønsker at ulovliggøre dem. Sidste år bad Justitsministeriet Sexologisk Klinik om at undersøge sexdukkernes betydning for de pædofile med henblik på at vurdere, hvorvidt de skulle ulovliggøres.

Men klinikken kunne ikke finde videnskabelige undersøgelser, som belyser, hvorvidt det øger risikoen for overgreb mod børn, og derfor kunne Red Barnet heller ikke anbefale et forbud.