Marc Soustrot lægger ikke skjul på sine drømme.

Han kunne godt tænke sig, at der var 80-82 musikere i Aarhus Symfoniorkester. Han ved også godt, at det ikke er realistisk, sådan med et fingerknips, men han drømmer alligevel.

For blot få måneder siden slog han fast, at hvis ikke orkesteret blev mødt af mere velvilje og respekt fra politikernes side, så ville han ikke være chefdirigent mere. Nu har han netop underskrevet en ny treårig kontrakt, hvilket betyder, at han vil have sin faste gang i Aarhus til og med 2021.

»Jeg er meget optimistisk. Politikerne har lyttet til os og kan se, at det har et orkester, der er noget ud over det sædvanlige. Jeg forstår godt, at de skal tilgodese mange, og at det kan være vanskeligt. Men vi her i orkesteret skal skubbe på og vise, hvordan vi kan være en ambassadør for byen. Når vi spiller uden for Aarhus, er det enormt positivt for byen,« siger han.

»Det er et kreativt og politisk budskab om det kulturelle niveau i denne by. Når jeg nævner Aarhus uden for Danmark, kender folk godt byen, ligesom musikere verden over kender til symfoniorkesteret. Aarhus er kendt viden om for sit universitet og for den kultur, byen tilbyder. Det skal man ikke tage fejl af.«

Det er dyrt at holde et orkester i gang, siger han, for samtlige musikere er specialister, der har trænet, siden de var børn, for at nå det nødvendige niveau, så deres løn skal være derefter.

»Den størrelse, vi har nu, er vanskelig. Vi er for store til et rent barokrepertoire og for små til et romantisk. Desuden bør vi spille al klassisk musik, det er public service.«

Positive vibrationer

Også musikchef Kristian Rahbek Knudsen har mærket de positive vibrationer.

»Det, at vi nu får seks nye ansigter, fordi nogle kolleger er gået på pension, bliver også et frisk pust af energi, som understøtter den meget positive udvikling, som orkesteret er i. Vi mærker opbakningen fra politikerne og erhvervslivet. Det rykker, og det rygtes ude i verden,« siger han.

»Vi har fået markant flere ansøgere til de ledige job, end vi plejer. Det siger noget om, hvad den positive ånd gør for både orkesteret og byens renommé. Kulturhovedstadsåret har betydet meget, og så gør det også meget, at vi har en chefdirigent i international klasse.«

Symfoniorkesteret har nu 66 musikere – Salling Fondene donerede i 2017 penge til to ekstra strygere.

»Det har betydet, at vi kan gå fra fire til fem kontrabasser. Det hæver det klanglige niveau for orkesteret, bare den ene kontrabas. Man kan høre forskel, og det er altafgørende. Desuden er det sådan, at hvis vi skal spille Carl Nielsens symfonier, skal vi have fem kontrabasser, for at det balancerer. Nu kan vi spille dem, og det er da om noget vigtigt for et dansk symfoniorkester,« siger Kristian Rahbek Knudsen.