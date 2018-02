Vi skelner ikke til køn, kun til kvalifikationer. Vi vil kun havde de bedste.

Sådan lød det i mange år fra musikcheferne, når der skulle ansættes musikere i alverdens symfoniorkestre. Hvorefter de kun ansatte mænd.

Det var trods alt for skævt, mente man i mange orkestre i løbet af 1970’erne og 80’erne. Derfor begyndte man i USA at lave såkaldte blind auditions, når ledige stillinger skulle besættes. Det betød, at ansættelsesudvalget ikke kunne se de musikere, der gav prøver på deres kunnen, kun høre, hvad de spillede, fordi de sad bag en skærm – samme metode, som Aarhus Symfoniorkester bruger i denne uge, hvor der skal ansættes musikere til tre ledige stillinger. Nogle steder blev der endog lagt et blødt tæppe, så ansættelsesudvalget ikke kunne høre, om det var en mand eller en kvinde, der kom gående.

Optur: En positiv ånd og opbakning gør noget ved musikken

Amerikansk forskning

To amerikanske forskere Claudia Goldin og Cecilia Rouse satte sig godt 25 år efter for at undersøge sammenhængen mellem forskellige ansættelsesprocedurer og antallet af kvindelige musikere i de mest anerkendte, amerikanske symfoniorkestre.

De konkluderede i en rapport i 2000, at det er mere objektivt, når musikerne er anonyme og skjulte. For flere orkestre valgte at følge den traditionelle optagelsesprocedure, og derfor kunne de to forskere lave sammenligninger af kønsfordelingens udvikling. De regnede sig frem til, at ansættelseskonkurrencer bag skærm øgede sandsynligheden for, at en kvinde vil komme videre fra første runde, med 50 pct.

Musikkonkurrence: Hvem sidder der bag skærmen? Aarhus Symfoniorkester er ved at ansætte nye musikere. Første del af konkurrencen foregår i det skjulte.

Desuden påviste de, at en blind audition kunne forklare 30 pct. af stigningen af den kvindelige andel blandt de nyansatte musikere – og muligvis 25 pct. af stigningen af fastansatte kvindelige musikere i det hele taget fra 1970-1996. Derfor konkluderede de, at køn influerer på professionelle musikeres oplevelse af andre musikeres præstation, og at det altså især var kvinder, der havde gavn af at sidde bag skærmen.