Efter et år med bandekonflikt: To aarhusianske boligområder har landets mest utrygge beboere

Knivstikkeri, skyderier og masseslagsmål. Det seneste års episoder i bydelene Bispehaven og Gellerup/Toveshøj har sat deres præg på beboerne i områderne. I Gellerup/Toveshøj er andelen af trygge beboere faldet fra 71,2 pct. i 2016 til 52, 9 pct. i 2017. Samme tendens gør sig gældende i Bispehaven, hvor tallet er faldet fra 56,7 pct. til 43,4 pct. mellem 2016 og 2017. Det viser politiets tryghedsundersøgelse fra februar 2018.

Fakta Politiets tryghedsundersøgelse 2017 - I Gellerup/Toveshøj var 52,9 pct. af borgerne trygge i 2017. I Bispehaven var andelen 43,4 pct. - På landsplan følte 85,7 pct. af danskerne sig trygge i deres nabolag i 2017. - Undersøgelsen blev gennemført af Danmarks Statistik for Rigspolitiet i perioden 14. juni – 14. oktober 2017. - Undersøgelsen er baseret på svar fra 11.000 danskere. - Det er femte gang, politiet laver tryghedsundersøgelsen.

De to områder i det vestlige Aarhus har dermed den højeste andel af utrygge beboere blandt landets særligt udsatte boligområder. Og tallene for Bispehaven er meget lave, mener Anders Hede, forskningschef i TrygFonden:

»Det er meget, meget lavt. Normalt vil jeg egentlig sige, at en ret stor del af befolkningen normalt er trygge og har tillid til politiet i de udsatte boligområder på trods af deres problemer. Men det der, det er ikke godt.«

Også rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg mener, det er alt for lave tal:

»Det er selvfølgelig en meget stor udfordring, også for politiet. Det er et niveau, vi slet ikke kan leve med. Derfor er det også et kæmpe fokusområde for politiet i Østjylland.«

I Aarhus ligger andelen af trygge beboere på 81,3 pct., hvilket er dobbelt så højt som tallene for Bispehaven. På landsplan er tallet 85,7 pct.

Overrasker ikke områderne

Undersøgelsens resultater kommer ikke bag på Allan Søstrøm, direktør hos Østjysk Bolig, der ejer og driver Bispehaven.

»Jeg er ikke overrasket over tallene, når man tænker på den store bandekonflikt sidste år. For mig er vores placering ikke chokerende, men ganske forventelig.«

Bispehaven indtog også bundplaceringen i tryghedsmålingen i 2016 og 2015, og den udvikling ærgrer ham:

»Det er da frygteligt irriterende ikke at komme op på et højere niveau,« siger han.

Jeg kan godt forstå, borgerne føler sig utrygge. Jeg tror, bandekonflikten spiller en stor rolle. Helle Kyndesen, politidirektør hos Østjyllands Politi

I Gellerup/Toveshøj kommer tallene heller ikke som en overraskelse for formand for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen:

»Der var alvorlige tilbageslag herude sidste år, men resultaterne er desværre ikke overraskende. Bandekonflikten blussede voldsomt op, og tallene afspejler en række beklagelige begivenheder i 2017.«

I undersøgelsens interviewperiode, fra 14. juni til 14. oktober 2017, var der en skudepisode i Bispehaven og to i Gellerup/Toveshøj.

Stor tillid til politiet

Hos Østjyllands Politi kæder politidirektør Helle Kyndesen også resultaterne sammen med bandekonflikten:

»Jeg kan godt forstå, borgerne føler sig utrygge. Jeg tror, bandekonflikten spiller en stor rolle. Alt tyder på, der er en sammenhæng mellem bandekonflikten og undersøgelsens resultater,« siger hun og tilføjer, at der også har været en række voldelige episoder i områderne, der kan have haft betydning.

Politi anholder 13 mænd for at skabe utryghed i Aarhus Vest

Selv om hun kan ærgre sig over den faldende tryghed, glæder hun sig over, at borgernes tillid til politiet er stor. I Gellerup/Toveshøj havde 83,1 pct. af beboerne tillid til politiet, og det samme gjaldt 81,8 pct. i Bispehaven.

Ifølge Helle Kyndesen afspejler de tal, at borgerne kvitterer for politiets indsats i områderne det seneste år.

Tryghedsrenovering

Både hos Østjyllands Politi og i de berørte områder er der fokus på at få vendt udviklingen. Politidirektør Helle Kyndesen fortæller, at politiet vil fortsætte med en række konkrete tiltag for at øge trygheden i områderne:

»Vi skal fortsat gøre en enorm indsats for at ændre billedet, bl.a. med synligt politi i nærområderne, og vi vil fortsætte vores færdselsindsatser i Aarhus V. Vi har også ansat flere forebyggelsesmedarbejdere,« siger hun.

Borgmester: Skyderierne har skabt en enorm utryghed

I Bispehaven er planen, at trygheden i området skal øges gennem en såkaldt tryghedsrenovering, der skal give området et løft, fortæller Allan Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig:

»Vi vil gøre Bispehaven mere åben, integreret og tilgængelig bl.a. ved at lave ny belysning, stier og veje.«

Planen dækker desuden over, at en række kældre skal rives ned. Allerede nu er et par containere sat op, hvor beboerne kan komme og snakke og stille spørgsmål, hvis de f.eks. føler utryghed i deres nabolag.

I Gellerup vurderer formand for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, at et højt indsatsniveau fra politiet kan blive nødvendigt i de kommende år.

Helle Kyndesen, politidirektør hos Østjyllands Politi, vurderer også, at indsatsen skal fortsætte i fremtiden for at øge trygheden:

»Der er mange tiltag, vi skal holde fast i for at øge trygheden i områderne. Man skal kunne føle sig tryg, uanset hvor man bor i Aarhus.«