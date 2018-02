Siden 2012 har Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune øget andelen af økologisk mad til de ældre fra 1 pct. til 56 pct. i 2017. Dermed er ældreafdelingen det område i Aarhus Kommune, som har øget andelen af økologi mest siden 2012.

»Det har krævet en målrettet indsats. Der er kommet en stærk bevidsthed om, hvilke råvarer man bruger, og om hvordan man udnytter dem fuldt ud. Det handler også meget om at være skarpe på indkøbene, så man får købt de rigtige ting og til nogle gode priser,« siger Dorthe Kloppenborg, produktionsfaglig konsulent i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

Kommunen har vedtaget en målsætning om, at 60 pct. af den kommunale mad i 2020 skal være økologisk. En ny opgørelse viser, at daginstitutionsområdet og kantinerne allerede har nået det mål. På skolerne, ældre- og det sociale område er økologiandelen også steget til mere end 50 pct. Samlet set har Aarhus Kommune dermed nået målet om at servere 60 pct. økologisk mad på de kommunale institutioner og arbejdspladser.

Men for Sundhed og Omsorg bliver udfordringen med at erstatte konventionelle madvarer med økologi betydelig, fastslår Dorthe Kloppenborg.

»Vi skal nok nå målet om 60 pct. økologi i 2020, men det var nemt at nå de første mange procenter. Alle basisvarerne som mel og mælk er erstattet med økologiske, men udfordringen er, at de ældre i modsætning til børnene i daginstitutionerne skal have døgnkost. Og de ældre kan ikke bare spise supper og grød. De skal også have proteiner ind i kroppen, og her må vi konstatere, at det økologiske kød er noget dyrere at købe,« siger Dorthe Kloppenborg.

Det er nok mere de pårørende, som går op i sund mad, end de ældre gør det. Derimod går de ældre op i, at maden er lækker og indbydende. Jan Radzewicz, formand for Ældrerådet

Udregningen af den nuværende andel af økologisk mad i kommunen er lavet ud fra vægtopgørelser fra de leverandører, som Aarhus Kommune har indkøbsaftale med.

Partierne Enhedslisten, Det Radikale Venstre og SF har til det kommende byrådsmøde onsdag foreslået, at byrådet vedtager et krav om, at andelen af økologi øges til 70 pct. inden for de eksisterende budgetter ved at arbejde med mindre madspild og mere samarbejde på tværs af magistratsafdelinger.

Det er dog ikke en indsats, som de ældre borgere i Aarhus Kommune går op i, vurderer formanden for Ældrerådet i Aarhus Kommune, Jan Radzewicz.

»Tiltaget er fint, men det er ikke noget, der optager de ældre. Det er nok mere de pårørende, som går op i sund mad, end de ældre gør det. Derimod går de ældre op i, at maden er lækker og indbydende,« siger Jan Radzewicz.

Borgmesterens Afdeling har forud for byrådsmødet lavet en vurdering af forslaget, som Borgmesterens Afdeling ikke anbefaler. Årsagen er, at arbejdet med at implementere økologi i kommunens køkkener ikke har nået et stabilt niveau endnu, fremgår det.