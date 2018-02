Han har formået at vinde det amerikanske forsvar som kunde hos Systematic, men foreningen Bevar Den Grønne Kile bliver han nok aldrig enig med.

Michael Holm, adm. direktør, medstifter og medejer af Systematic, har et firma med 1,1 mia. kr. i omsætning, et overskud på 375 mio. kr. og et firma, der ansatte 348 nye medarbejdere i sidste regnskabsår.

Men onsdag eftermiddag får Michael Holm formentlig skurkens rolle af beboere og haveforeningsejere, når de vil protestere foran rådhuset mod Systematics plan om at bygge et højhus ved Søren Frichs Vej – en plan, der nu skal afgøres af byrådet efter et længere forløb.

Hvordan har processen været?

»Lærerig. Der har været voldsom kritik, men jeg synes aldrig, at den har været personlig. Vi har da drukket kaffe med kolonihaveforeningen og må bare konstatere, at vi er uenige. De synes, det er et grimt hus, der ligger det forkerte sted – vi synes, det er pænt og ligger det helt rigtige sted. Normalt er vi ikke inde i den slags byggeprocesser, som er meget komplicerede, langvarige og med rigtig mange interesser. Og så har det været sjovt at se, at der er så mange arkitekttalenter i Danmark. Alle har jo en mening om, hvordan det burde se ud,« smiler han.

Hvorfor flytter I ikke til Skejby, hvor en masse andre virksomheder bor?

»Netop derfor. Fordi alle andre bor der. Vi betragter os selv som en bynær virksomhed, og det er ret vigtigt for os. Vi har mange studerende, studentermedhjælpere og andre medarbejdere, som bor i byen og cykler. Vores placering er bestemt også et vigtigt tiltrækningsparameter, når det gælder om at få nye medarbejdere, og det har vi brug for hele tiden.«

Hvorfor ikke bygge de samme kvadratmeter i f.eks. fire etagers højde?

»Det handler bl.a. om tætheden, kravet til p-pladser, prisen og grundens størrelse, og jeg synes i øvrigt, at huset er blevet pænt. Vi er også gået på kompromis, for vi ville gerne have haft et bredere hus, for trapper og elevatorer fylder en del, men det er blevet et slankt højhus, som er mere stiligt og mindre voluminøst, og det er rigtigt set.«

Er det, fordi I skal prale med et højt hus med navn på?

»Haha, nej, vi bygger ikke højt, fordi vi skal prale, men fordi vi har brug for pladsen og gerne vil samle alle vores medarbejdere på samme adresse. Og så vil vi skabe en åben virksomhed i lokalområdet, hvor vi laver en café i stueetagen og stiller p-pladser gratis til rådighed om aftenen og i weekenderne, og der bliver også et udendørs fitnessområde, som alle kan bruge.«

En arkitekt har sagt, at Aarhus er en by i fem etager. Har han ret?

»Jeg synes faktisk, at man skulle bygge endnu flere højhuse, og jeg kunne godt se 20 højhuse for mig på havnen som et nyt Manhattan. Og så er jeg enig i stadsarkitektens idé om højhuse som en markering af portene ind til Aarhus, hvor Søren Frichs Vej er en af indkørslerne til byen og Randersvej en anden. Ved hver af indfaldsvejene kan det blive flot med et højhus.«