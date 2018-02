Drenge i mørke uniformer rejser som gale og synger som engle

De synger som små engle og optræder i mørke matrosuniformer med skinnende laksko. Lørdag fylder de verdensberømte Wiener Sängerknaben Symfonisk Sal med skønsang.

Koret består af en flok særligt talentfulde drenge i alderen 9 til 14 år. De unge sangere er verdensberømte for deres høje musikalske niveau og pendler rundt i Europa, Asien, Australien og Amerika for at optræde på de store koncertscener. Det er første gang, koret optræder i Aarhus, fortæller Mette Kier, der er programdirektør i Musikhuset og initiativtager til koncerten her.

»Vi går efter at lade publikum opleve de største stjerner inden for klassisk musik – især vil vi gerne præsentere unge talenter. Det lever Wiener Sängerknaben op til; koret er et af verdens ældste og mest anerkendte,« siger hun og tilføjer:

»Fælles for Musikhusets klassiske koncerter er, at vi her hyrer nogle af verdens mest berømte kunstnere. Dem er vi stolte over at kunne præsentere for lytterne.«

Imponerende historie

Wiener Sängerknaben har en bemærkelsesværdig historik: Kimen til koret blev lagt helt tilbage i 1498, og siden 1924 har det eksisteret i sin nuværende form. Musikikoner som Joseph Haydn og Franz Schubert var medlemmer af ensemblet, og både Beethoven og Mozart skrev værker til koret. Ved koncerten i Musikhuset synger drengene fra Wien værker af nogle af musikhistoriens største komponister, bl.a. Bach, Mozart, Brahms, Vivaldi og Debussy. Også den danske folkesang ”Jeg gik mig ud en sommerdag” har sneget sig ind i programmet som et stemningsfuldt ekstranummer.

De voksne er villige til at flytte deres børn geografisk – sågar fra et andet land til Wien – for, at de kan få en af de eftertragtede pladser i koret. Carsten Seyer-Hansen domkantor De voksne er villige til at flytte deres børn geografisk – sågar fra et andet land til Wien – for, at de kan få en af de eftertragtede pladser i koret.

I spidsen for koret står den brasilianske dirigent Luiz de Godoy. Sydafrikanskfødte Jeremy Joseph akkompagnerer med brusende klange på det store orgel i Symfonisk Sal de unge, energiske sangere.

»Han er en af sin generations dygtigste og mest berømte organister. Her er lagt op til en unik og bevægende koncert med meget klangfulde værker på programmet,« understreger Mette Kier.

Kun elitesangere

En stram øveplan med sangtimer hver dag og en høj arbejdsmoral er opskriften på at bringe et børnekor op i den musikalske superliga, hvor Wiener Sängerknaben befinder sig, fortæller Carsten Seyer-Hansen, der er domkantor i Aarhus Domkirke og stifter og leder af Skt. Clemens Drengekor, der har sin base her. Mange bed mærke i Skt. Clemens-korets smukke optræden ved festgudstjenesten, som DR1 transmitterede fra Aarhus Domkirke nytårsnat.

Se Skt. Clemens Drengekor prøve op til en koncert:

Med interesse følger Carsten Seyer-Hansen Wiener Sängerknaben fra sidelinjen. Han ved, hvordan de sanglystne fyre opnår de imponerende musikalske resultater, der gør koret ekstremt efterspurgt på verdensplan:

Carsten Seyer-Hansen, domkantor i Aarhus Domkirke har fulgt det berømte drengekor fra Wien. Arkivfotro: Jan Dagø

»Hvis man skal opretholde så højt et niveau, som de unge sangere fra Wien er garanter for, kræver det et kæmpe organisatorisk apparat,« fortæller han.

Wiener Sängerknaben Wiener Sängerknaben optræder lørdag den 3. marts 2018 kl. 20.00 i Symfonisk Sal. Koret består af drenge, der til daglig optræder hver søndag med Wienerfilharmonikerne og medlemmer af Wiens Statsoperas kor i Wiens Kejserlige Kapel. Det har de gjort siden 1498, og koret har eksisteret i sin nuværende form siden 1924. Wiener Sängerknaben har udgivet over 150 cd’er og optræder hvert år i Europa, Asien, Australien og Amerika. Korets repertoire spænder fra middelalderklange til nutidstoner. Ved koncerten i Symfonisk Sal bliver Wiener Sängerknaben akkompagneret af organist Jeremy Joseph. Brasilianske Luiz de Godoy dirigerer koret. Koncerten er en del af Musikhusets store satsning på internationale klassiske musiknavne. Senere på foråret optræder den lettiske violinvirtuos Gidon Kremer sammen med sit verdensberømte orkester Kremerata Baltica, der består af dygtige unge musikere fra de baltiske lande. Dirigenten Daniel Barenboim med West-Eastern Divan Orchestra er på plakaten i sensommeren. Se mere på www.musikhusetaarhus.dk

Ligesom i de engelske katedral-kor bor medlemmerne af Wiener Sängerknaben sammen på en slags kostskole. Herved har de mulighed for at møde op til flere daglige korprøver.

For mange forældre er der prestige i at få børnene optaget i Wiener Sängerknaben. Korets ledelse kan rekruttere de bedste af de bedste medlemmer, fordi mange forældre er opmærksomme på koret, uddyber kantoren:

»De voksne er villige til at flytte deres børn geografisk – sågar fra et andet land til Wien – for, at de kan få en af de eftertragtede pladser i koret.«

Dygtige danske kor

Wiener Sängerknaben har gennem flere århundreder arbejdet sig op på absolut eliteplan. Herhjemme kan vi også glæde os over en stærk kortradition med mange børn og unge, der er engagerede i at performe på et højt musikalsk plan, pointerer domkantoren.

​»Det nærmeste, vi kan komme en model som Wiener Sängerknaben i Danmark, er Københavns Drengekor, hvor drengene dagligt er samlet til korprøver og korrelaterede øvelser. Men også med mindre organisatorisk power i ryggen kan korsangere, der mødes og øver to-tre gange ugentligt, opnå bemærkelsesværdige resultater. Et lysende eksempel er det kun 10 år gamle og imponerende godt syngende drengekor fra Haderslev Domkirke.«

Hvad gør det særligt eftertragtet for børn og unge at indgå i et korfællesskab?

»Ud over den oplagte glæde, der ligger i at musicere i et stort fællesskab, får de unge mange andre gevinster ved at synge i kor: At bidrage til en sammenhæng, hvor mange så at sige synger ”i munden på hinanden”, kræver en veludviklet sans for samarbejde hos sangerne. Disse egenskaber kan overføres til mange andre af de sociale sammenhænge, de unge indgår i,« oplever Carsten Seyer-Hansen. ​