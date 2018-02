For første gang er det lykkedes at generere protoner i partikelacceleratoren i det kommende Dansk Center for Partikelterapi i Skejby.

Dermed var torsdag i sidste uge en festdag på Dansk Center for Partikelterapi ved Aarhus Universitetshospital (AUH), skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

For protonerne genererer den avancerede stråling, som skal sikre en skånsom behandling af op mod 1.200 kræftpatienter om året, når Dansk Center for Partikelterapi kører med maksimal kapacitet.

»Vi har nået endnu en vigtig milepæl i etableringen af Dansk Center for Partikelterapi. Vi har produceret strålerne for første gang, men vi er dog ikke helt teknisk i mål endnu. De kommende to måneder skal vi arbejde med at sende strålingen ud i de enkelte behandlingsrum,« siger Ole Nørrevang, der er ledende fysiker på Dansk Center for Partikelterapi, med henvisning til, at partikelacceleratoren – også kaldet strålekanonen – skal sende stråler frem til tre separate behandlingsrum.

Tidsplanen har holdt 100 pct. Ole Nørrevang, ledende fysiker på Dansk Center for Partikelterapi. Tidsplanen har holdt 100 pct.

Klart til oktober

Det nationale center vil fra oktober i år stå færdigt til at tilbyde specialiseret strålebehandling til patienter fra hele landet. Dermed holder tidsplanen, påpeger Ole Nørrevang.

Dansk Center for Partikelterapi Stråling Dansk Center for Partikelterapi bliver et nationalt center for højt specialiseret strålebehandling til kræftpatienter og er i øjeblikket under etablering på AUH i Skejby. Centret står færdigt til oktober 2018. Dansk Center for Partikelterapi vil få en maks. kapacitet på cirka 30.000 behandlinger årligt, svarende til ca. 1.200 patienter og en samlet personalenormering svarende til cirka 120 fuldtidsstillinger til patientbehandlingen mm. Kilde: AUH

»Tidsplanen har holdt 100 pct., siden vi gik i gang med selve opførelsen af Dansk Center for Partikelterapi. Derfor forventer vi også, at vi er i gang med de første behandlinger i oktober,« siger Ole Nørrevang.

Partikelterapi er en mere skånsom type strålebehandling til kræftpatienter. Den har især potentiale ved behandlingen af børn og voksne med tumorer på særligt udsatte steder, f.eks. i hjernen eller tæt på rygsøjlen. I dag sender bl.a. Region Midtjylland patienter til Houston i USA for at få den særlige strålebehandling.

Pris: 800 mio. kr.

I juni 2017 blev den 71 ton tunge partikelaccelerator løftet ind i de nye bygninger ved det kommende Dansk Center for Partikelterapi. Siden da har et teknikerhold fra producenten Varian Medical Systems, som tidligere har bygget anlæg til protonterapi i Tyskland, USA, Rusland og Saudi-Arabien, arbejdet på at installere og klargøre udstyret. Når teknikerne har fået protonerne ledt ud i de behandlingsrum, som skal bruges til patienterne, går hospitalets egne fysikere i gang med at forberede patientbehandlingen.

Det 9.500 kvadratmeter store center bliver, ud over protonacceleratoren, udstyret med de tre behandlingsrum, forskningsfaciliteter og faciliteter for patienter, pårørende og klinisk personale. Dansk Center for Partikelterapi etableres i et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Region Midtjylland.

Prisen for etableringen af den nye strålebehandling er cirka 800 mio. kr., hvoraf A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 250 mio. kr. til partikelacceleratoren. Staten har over finansloven tidligere bevilget 275 mio. kr. til centeret.

Dansk Center for Partikelterapi etableres ved siden af Onkologisk Afdeling på AUH, Aarhus Universitetshospital, i Skejby, hvor alle hospitalets afdelinger vil blive samlet fra 2020. Visionen for Dansk Center for Partikelterapi er at blive et af de førende centre for partikelterapi i verden.

Afgående regionsråds-formand: Man skal turde tænke stort Det Nye Universitetshospital (DNU) og det kommende Nationale Center for Partikelterapi er blandt den afgående regionsrådsformand Bent Hansens (S) største politiske sejre. Han råder sine efterfølgere til fortsat at tænke stort på regionens vegne.

Ifølge AUH forventes det, at 10-15 pct. af de patienter, der i dag får strålebehandling, på sigt vil få gavn af partikelterapi.