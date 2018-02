Beboerdemonstration mod højhus: »Det svarer nærmest til, at man byggede et højhus i Mindeparken«

»Hvis man vedtager højhuset, smadrer man et rekreativt område i den sidste grønne kile, vi har i Aarhus C. Det vil være respektløs og skæmmende for naturen, og det svarer jo nærmest til, at man byggede et højhus i Mindeparken eller Dyrehaven.«

Sådan lyder det fra Tommy Jervidal, der er en af frontløberne i en protestgruppe mod et omdiskuteret højhusbyggeri ved Systematic på Søren Frichs Vej. Gruppen planlægger en demonstration ved rådhuset, når sagen er på byrådets møde onsdag.

Byggeriet af højhuset plus et treetagers byggeri vil ifølge indstillingen give Systematic ekstra 7.400 kvm. i tilføjelse til de nuværende 7.200 kvm., som firmaet har i bygningerne på Søren Frichs Vej.

Jeg mener f.eks., at det er et utroligt flot højhus, der ligger det helt rette sted. Michael Holm, adm. direktør ved Systematic Jeg mener f.eks., at det er et utroligt flot højhus, der ligger det helt rette sted.

Højhuset har været meget omdiskuteret, og der er indkommet 157 høringsbidrag. Blandt argumenterne er, at højhuset vil skygge for kolonihaverne mod sydøst. Vedrørende skygger konkluderer teknikerne, at de kolonihaver, som rammes af højhusskyggen, vil kunne være påvirket i ca. halvanden time på solrige dage i sommerhalvåret.

Aarhusianere er imod fortætning: De fleste vil udbygge Aarhus frem for at bygge i højden

Ifølge Michael Holm, adm. direktør for Systematic, er højhuset både nødvendigt og flot.

»Vi bygger, fordi vi desperat mangler plads til flere medarbejdere, og det er vigtigt for os fortsat at have en bynær placering, for vi har mange medarbejdere, der bor i byen og cykler til arbejde,« siger han og fortsætter:

»Processen har været lang og lærerig, og selv om debatten til tider har været kontant, har den været lødig. Vi har holdt møder med naboerne og må konstatere, at vi er uenige på en række punkter. Jeg mener f.eks., at det er et utroligt flot højhus, der ligger det helt rette sted, og når vi vælger at bygge i 15 etager, er det for at få plads til så mange kvadratmeter som muligt på den grund, vi har.«

Havefolk opruster i kampen mod højhus på 58 meter

Hos byrådets største parti, Socialdemokratiet, vil der formentlig være opbakning til planen. Partiets tekniske ordfører, Ango Winther (S), siger:

»Vi lægger os fast på en holdning på vores gruppemøde på tirsdag, men som udgangspunkt er jeg stemt for planen. Vi har en virksomhed, som har vækst og brug for mere plads til nye medarbejdere, og det skal vi imødekomme, men vi skal også overveje, om de nødvendige kvadratmeter kan placeres på en anden måde,« siger Ango Winther.

Teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) er på linje:

»Nu har sagen været længe undervejs med forskellige processer, og tiden er kommet til, at byrådet skal have en politisk drøftelse af sagen. Uden at låse mig fast på en holdning så synes jeg, at projektet har mange kvaliteter, og det er en virksomhed, som skaber rigtig mange arbejdspladser i Aarhus. Jeg forventer, at sagen vil gå videre til teknisk udvalg, så borgerne også får mulighed for at få foretræde,« siger han.