Tiltag: Radikale kræver eksperthjælp til Aarhus Kommune

Det skal være langt nemmere at få den rette hjælp til sit handicappede barn.

Det mener Det Radikale Venstre i Aarhus Byråd, og partiet har derfor fremsat et konkret forslag til byrådet om at oprette en uafhængig faglig revision af børnesager. Enheden skal bemandes af eksperter uden for kommunen og skal stille forslag til forbedringer af praksis til byrådet.

Juridisk/forvaltningsretlig sagkyndig med erfaring fra f.eks. Ankestyrelsen

Organisationskyndig i organisationskultur Derudover skal der nedsættes en politisk følgegruppe med alle partier repræsenteret.

»Der skal ske en hensigtsmæssig sagsbehandling for alle involverede. Det er ingen hemmelighed, at det er en svær målgruppe at involvere, og at der er mange følelser på spil. Medarbejderne gør deres bedste, men de er også under pres,« siger den radikale formand for børne- og ungeudvalget i Aarhus Kommune, Eva Borchorst Mejnertz.

Forslaget kommer efter en række artikler i JP Aarhus. I artiklerne har handicaporganisationer og forældre til handicappede børn klandret kommunen for bl.a. at udnytte loven til det yderste for at knytte færre familier til Handicapcentret for børn og for at tildele færrest muligt tabt arbejdsfortjeneste og aflastning.

»Vi ønsker ikke en klapjagt på enkeltpersoner i enkeltsager, men at vi bliver klogere på, om der er mønstre i arbejdsformen, som man med fordel kan ændre på,« siger Eva Borchorst Mejnertz, der også påpeger, at målet samtidig er at reducere antallet af anke- og klagesager.

Revisionsenheden skal ifølge byrådsforslaget kunne tage temaer op af egen drift med inspiration af erfaringer fra interesseorganisationer og borgere.

Kærkomment forslag

Netop en faglig revision kan området sagtens bruge, siger formanden for handicaporganisationen Lev Østjylland, Anne Kjeld Pedersen.

»Jeg mener også, at det er nødvendigt. Der skal være nogen uden for systemet i Aarhus Kommune, som kommer ind og kigger på praksis på området. Men hvis det skal batte noget, så skal man sørge for at give enheden det rette kommissorium, så man eksempelvis har ret til at se på de juridiske aspekter,« siger Anne Kjeld Pedersen.

Netop den del tager forslaget fra R med. Oplægget, som kommer på byrådsmødet i marts, lægger op til, at den uafhængige revision bl.a. skal have en etisk, juridisk/forvaltningsmæssig og organisationskulturel dimension. Dermed skal enheden også se på fejlhåndtering, sagsbehandlingstider og koordinering på handicapområdet.

I første omgang skal den uafhængige faglige revisionsenhed i gang i en forsøgsperiode på to år med reference til Borgmesterens Afdeling/stadsdirektøren, foreslår de radikale. Prisen for indsatsen er formentlig omkring 2 mio. kr., vurderer Eva Borchorst Mejnertz.