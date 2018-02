Elever med ikkevestlig baggrund i Favrskov burde klare sig væsentlig bedre, end de gør. Det viser en analyse foretaget af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ministeriet har analyseret kommunernes evne til at dygtiggøre ikkevestlige elever i folkeskolen. Tager man højde for, at kommunerne har forskellig elevsammensætning og forskellige rammevilkår, kan man ifølge ministeriet se, hvor godt eleverne burde kunne klare sig ved folkeskolens afgangseksamen – og hvordan de reelt klarer sig.

Og Favrskov Kommune kommer ind på en ikke imponerende placering i bunden – kun overgået af Faxe.

Usikre resultater

Eleverne i den bedste kommune ligger med 0,9 over de forventede karakterer, mens den dårligste kommune ligger 1,2 karakterer under, hvad man kan forvente af kommunen. Favrskovs elever ligger 0,6 under, hvad man kunne forvente.

Det huer ikke Rasmus Møller, direktør for Børn og Skole i Favrskov. Han stiller dog spørgsmålstegn ved undersøgelsens resultater.

I analysen er der kun taget kommuner med, som har mindst 50 elever i målgruppen på analysetidspunktet. Favrskov havde 70 elever og blev derfor medtaget.

»Jeg er da brandærgerlig over at se os ligge næstsidst i en analyse som denne. Men når det er sagt, hæfter jeg mig ved, at der allerede er sorteret 15 kommuner fra, og at vi ikke har ret mange elever med i undersøgelsen,« siger Rasmus Møller.

»Vi vil nu studere analysen nærmere for at vurdere, hvor sikre resultaterne er,« siger han.

Opdelt indsats

I Favrskov er integrationen indrettet sådan, at de ældste børn med vestlig baggrund som udgangspunkt samles på Østervangskolen i Hadsten i modtagelsesklasser, mens de yngre børn går i skole i deres lokalmiljø tæt på hjemmet og fritidsaktiviteter.

Odder udelades derfor, fordi kommunen kun havde 37 elever.

»Vi må overveje, om den model giver gode nok resultater,« siger Rasmus Møller, der dog understreger, at han ud fra den aktuelle undersøgelses resultater ikke kan konkludere noget endeligt.

»Ud fra det nuværende kan jeg ikke se, om det er den ene eller anden indsats, der har haft svingende resultater. Vi må kigge på begge scenarier og undersøge, om der er flest fordele ved det ene eller andet.«

Analysens top-fem kommuner er Nyborg, Brønderslev, Kolding, Skive og Faaborg-Midtfyn, mens de fem kommuner i bunden er Faxe, Favrskov, Vordingborg, Helsingør og Tønder. 15 kommuner, herunder Odder, er ikke med i undersøgelsen, da der skal have været mindst 50 elever i perioden fra 2010 til 2016.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger i en pressemeddelelse:

»Vi er nødt til at kunne tale åbent om, hvorvidt kommunerne gør det godt nok eller ej. I sidste ende handler det her om integration, og om at unge – uanset etnisk baggrund – har de samme muligheder, når de går ud af folkeskolen. Folkeskolen har kæmpe betydning for de unges fremtid, og de elever, der kommer skidt ud af folkeskolen er allerede halvvejs nede af en livsbane, vi ikke ønsker.«

»Vi har desværre set masser af eksempler på, at dårlig integration går i arv, og at unge ender på overførselsindkomst ligesom deres forældre. Derfor burde det være et stort incitament i kommunerne til netop at løfte disse unge. Jeg håber, at kommunerne vil læse analysen med interesse og forholde sig både selvkritisk og konstruktivt til deres placering på listen, og jeg håber, at kommunerne vil tage ved lære af hinanden. Samtidig kommer vi i regeringens kommende parallelsamfundsudspil også til at stille skarpt på, hvordan vi kan belønne de kommuner, som lykkes med opgaven, og gøre det attraktivt for de kommuner, der befinder sig i bunden af listen at tage ved lære af andre og blive bedre.«