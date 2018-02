Aarhus United-træner: »Man kan godt sige, at vi er havnet i ingenmandsland«

Aarhus United skabte en chance for sig selv for at komme fra baghjul og overraske stort i slutningen af sæsonen, da Aarhus’ bedste kvindehåndboldhold med fire kampe tilbage blot havde fire point op til slutspilspladserne.

Det i sig selv er en stor bedrift for en klub, der blev skabt for under et år siden, på et tidspunkt hvor de fleste spillere havde fået styr på kontrakterne frem mod den sæson, der er i gang nu.

Aarhus United satsede på de unge spillere, spillere som topklubberne i Danmark ikke ville satse på, og selvom de spillemæssige udfordringer, primært angrebsspillet, fortsat er aktuelle for Aarhus United, har den nye håndboldklub præsteret over forventning, hvor målsætningen var at undgå nedrykning. En målsætning, som blev sikret for flere runder siden.

Men det lykkedes ikke for Aarhus United at holde liv i drømmen om slutspil og den ultimative debutsæson, da aarhusianerne fredag tabte på udebane til Silkeborg-Voel 29-26.

Dermed er Aarhus United fire point efter TTH Holstebro, som ligger på ottendepladsen og har en meget bedre målscore end aarhusianerne. Begge hold har tre kampe tilbage, så lidt hurtig hovedregning afslører, at slutspillet kan nås af Aarhus United, men cheftræner i klubben, Heine Eriksen, mener, at det havde krævet en sejr over Silkeborg-Voel.

»Det var ret sikkert chancen for en slutspilsbillet, der glippede med det nederlag. Vi skal minimum have fire point i de sidste tre kampe, og vores kampprogram er meget svært. Odense hjemme, Viborg hjemme og så Nykøbing Falster ude. Det har ikke været vores fokus med slutspil, vi vil bare have en sejr mere. Det arbejder vi hårdt på de sidste kampe. Måske hvis vi får en sejr, kan det være, at vi får to, og så ved man aldrig, hvordan det ender til sidst. Men som udgangspunkt handler det om én sejr i de sidste tre kampe og ikke om slutspil,« siger Heine Eriksen.

Aarhus United Debutsæson Aarhus United blev stiftet april 2017 og overtog SK Aarhus’ licens i ligaen. Det var kun seks måneder før klubbens første ligakamp. Klubbens målsætning var at undgå sidstepladsen, som betyder, at man skal ud i nedrykningsspil. Ganske overraskende lykkedes det Aarhus United at slå Viborg HK i kvartfinalen i pokalturneringen, hvorfor aarhusianerne deltog ved Final4-stævnet mellem jul og nytår. Her blev det til en tredjeplads. Efter 19 kampe i grundspillet har Aarhus United 12 point efter fem sejre og to uafgjorte. Det betyder en 10.-plads i ligaen, hvor overlevelse for længst er sikret.

Overrasket over sæsonen

Derfor er Aarhus Uniteds situation med tre kampe tilbage af sæsonen, at slutspillet stort set er glippet, og overlevelse er sikret.

Det efterlader tre kampe tilbage i sæsonen for Aarhus United, hvor der ikke er meget andet at spille for end et urealistisk mirakel, som formentlig vil kræve tre sejre over tre meget stærke hold.

Heine Eriksen mener da også, at det er en speciel situation, man står i, men ifølge cheftræneren har Aarhus United masser at spille for endnu.

»Man kan godt sige, at vi er havnet i ingenmandsland med tre kampe tilbage. Men Aarhus United er så nyt et projekt, at hver eneste kamp er spændende for os, fordi vi udvikler os så meget og opbygger erfaring. Hvis vi var 10 år henne i projektet, og vi havde spillet slutspil flere år i træk, så var fornemmelsen nok en anden. Men vi bygger på hver eneste dag, så vi glæder os over at skulle spille hver gang. Og det gør ikke noget, at vi har tre stærke modstandere foran os, fordi det er gode udfordringer for os,« siger Heine Eriksen.

Svær anden sæson

Det kan godt være, at Aarhus United har overrasket stort i denne sæson, hvor få havde regnet med, at holdet med fire kampe tilbage af sæsonen var i spil til en slutspilsplads, mens aarhusianerne også sensationelt kom med i Final4 i pokalturneringen.

Men selvom Heine Eriksen har en meget ung spillertrup, og planen er at holde på flest muligt, så siger cheftræneren, at klubben heller ikke i næste sæson, hvor ligaen bliver udvidet med to hold, kommer til at jagte en plads i slutspillet.

»Jeg vil rigtig gerne holde fast i den spillertrup, vi har. Det arbejder vi på at få lukket. Vi ved godt, at næste sæson bliver svær, fordi jeg forventer, at top otte-holdene kommer til at øge deres økonomiske budget til næste sæson. Jeg ved, at Silkeborg-Voel blandt andet kommer til at investere mere i det sportslige. Så det bliver samme udgangspunkt for os i næste sæson. Vi skal skrabe flest mulige point sammen, og vi kan ikke tillade os at snakke om slutspil. Der skal vi nok frem til år tre eller år fire, før vi kan snakke om slutspil inden sæsonstart,« siger Heine Eriksen.