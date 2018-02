Busser til krydstogtgæster er pressede af at vente på løsning i Dokk1-krydset

Krydset ved Dokk1 giver ikke kun bilister grå hår, når de skal finde ud af, hvordan de tackler det. Også for City Sightseeing Aarhus er krydset Europaplads/Mindet/Mindebroen problematisk, og turistbusfirmaets direktør, Jess Abildskou, er ved at miste tålmodigheden med Aarhus Kommune, der lige nu arbejder med bud på at ændre krydset.

»Nu er det jo oppe at vende, at Mindet skal lukkes op igen, og så sidder vi lige som i saksen nu og kan ikke rigtigt få lavet noget færdigt,« siger Jess Abildskou, der også står bag rutebilselskabet Abildskou A/S.

City Sightseeing Aarhus begynder at køre krydstogtturister rundt i Aarhus fra den 1. maj og burde allerede i januar have fastlagt dobbeltdækkerbussens rute gennem byen og trykt køreplanen, men det har selskabet måtte sætte på standby på grund af dødvandet omkring krydset.

Ifølge Jess Abildskou skyldes det, at selskabet foretrækker at kunne køre lige ud i krydset, når busserne kommer kørende fra krydstogtskibenes terminal på Mellemarmen ad Mindet mod Europaplads og midtbyen. Det kan ikke lade sig gøre i dag, men teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) har tidligere sagt, at han er fortaler for at åbne krydset op, så ligeudkørslen kan lade sig gøre. Derfor mener Jess Abildskou, at det vil være ærgerligt at have ændret krydstogtturisternes rute til en dårligere udgave, hvis krydset ender med at blive ændret.

»Så kan vi tage for 20.000-25.000 kr. køreplaner og smide i kloakken for at lave nogle nye igen,« siger direktøren og tilføjer, at embedsmænd i kommunen også har anbefalet ham at vente.

Bøderegn Fra begyndelsen af oktober 2017 til midten af februar i år fik 198 bilister bøder i krydset Europaplads/Mindet/Mindebroen ved Dokk1. Bilister, der ikke har respekteret færdselstavle eller pileafmærkninger, når de er kørt ad Mindet i retning mod Sydhavnsgade, har fået bøder på 1.500 kr. Bilister, der fra Mindebroen er svinget til højre mod Europaplads – forbi afspærring og via modsatte vognbane – har fået bøder på 3.500 kr. samt et krav om, at de skal have frakendt førerretten. Med en betinget frakendelse af kørekortet skal de op til en ny teori- og køreprøve. Og hvis de inden for tre år får tre klip i kørekortet eller laver en forseelse, der giver endnu en betinget frakendelse af kørekortet, mister de kørekortet ubetinget. Kilde: Østjyllands Politi.

Lave noget lusk

Bliver krydset ikke åbnet op, må City Sightseeing Aarhus køre krydstogtturisterne alternative veje mellem krydstogtterminalen og attraktionerne i midtbyen, bl.a. domkirken.

»Hvilken vej er det lige, vi skal køre fra domkirken og tilbage til krydstogtterminalen. Vi kan ikke køre med en dobbeltdækker under Spanien. Det er lidt bøvlet, for så skal vi tilbage over rutebilstationen og ned ad Jægergårdsgade og lave noget andet lusk,« siger Jess Abildskou.

Som tidligere beskrevet i JP Aarhus har krydset ved Dokk1 udløst en bøderegn over bilisterne. Bl.a. har nogle kørt uden om afspærringen, der blev sat op i december for at forhindre bilisterne i at svinge til højre i T-krydset, når de kommer fra Dokk1, og over i den modsatte vognbane for at kunne køre mod Europaplads og dermed undgå en længere omvej.

Politiet har udskrevet 198 bøder til bilister i krydset gennem de seneste fire og en halv måneder, og det understreger for Bünyamin Simsek, at krydset ikke fungerer. Han varslede for nyligt tre modeller for en løsning og kritiserede, at flere partier ønsker, at ændringerne skal i byrådet, da det, ifølge ham, vil forsinke en løsning.

5.000 flere passagerer

Ifølge Jess Abildskou kørte de åbne sightseeingbusser med omkring 10.000 passagerer i fjor og forventer at få 15.000 i år. Mange af disse kommer fra krydstogtskibene.

»Der kommer jo 120.000 krydstogtgæster til Aarhus i 2018, så det er jo ikke sådan en pony-forretning for Aarhus mere. Man skal jo ikke gøre noget for at genere de her mennesker, og det er lidt det, man gør, synes jeg,« siger direktøren.

Han har foreslået Aarhus Kommune at lave en løsning med at sætte steler i jorden i Dokk1-krydset, så turistbusserne kan få lov til at køre lige ud. En lignende særlig adgang har selskabet i dag ved Store Torv, hvor det har et kort, der kan få stelerne til at føje sig, når busserne skal ind til domkirken.

Jess Abildskou har også vendt selskabets fastlåste situation med trafikrådmand Bünyamin Simsek.

Rådmanden mener, at det er en uhensigtsmæssig og ikke særlig erhvervsvenlig situation, City Sightseeing Aarhus står i.

»Det er alle trafikanter, p-huset og det område, der skal betjenes, som står i en fastlåst situation,« siger Bünyamin Simsek.

Han afviser ikke en løsning med steler:

»Den nuværende midlertidige løsning er ikke køn og er lavet grundet sikkerhed. Vi skal have en ny løsning, og der tager vi steler med i overvejelserne. Men jeg låser mig ikke fast på en bestemt løsning.«