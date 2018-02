Selv om mange aarhusianske bilister givetvis har bandet over mødet med politiets automatiske fartkontroller, så har de været mindre synlige end tidligere.

I 2015 blev der foretaget 1.051 fartkontroller i Aarhus Kommune, mens de toppede i 2016 med 1.279 kontroller. Dette antal blev næsten halveret i fjor, da der kun blev lavet 729 kontroller med de automatiske fartmålere.

Det viser Rigspolitiets data over alle Østjyllands Politis automatiske fartkontroller – den såkaldte ATK-indsats – i 2012-2017. JP Aarhus har fået aktindsigt i tallene og lavet opgørelser ud fra disse.

Samtidig fremgår det af tallene, at neddroslingen af fartkontrollerne i 2017 er sket efter et rekordår, 2016, da der blev udskrevet 19.482 fartbøder – det højeste antal i hele perioden – og over dobbelt så mange som i 2015.

Adspurgt om, hvordan det hænger sammen, siger politikommissær Amrik Chadha, leder i færdselssektionen hos Østjyllands Politi:

»Det kan ikke tages som udtryk for noget som helst. Det kan være tilfældighedernes spil. F.eks. fordi vi har fået flere henvendelser fra en skole i Odder eller i Favrskov, eller fordi vi får flere borgerhenvendelser fra et givet område. Vi sætter ind der, hvor problemerne er størst. Samtidigt har vi haft en reduktion i antallet af ansatte i ATK-bilerne, hvilket vil afspejle sig i antallet af gennemførte kontroller.«

Færdselslederen understreger, at han kigger på hele politikredsen og ikke blot en enkelt kommune.

Østjyllands Politi har samlet set også haft færre fartkontroller i 2017, hvor der var 2.771 mod 2.978 året før.

Trods nedskaleringen af kontrollerne har de tilsyneladende været mere effektive end tidligere i Aarhus. Således lykkedes det politiet at måle flere biler end i de fem foregående år.

Desuden er der kun sket et fald i antallet af bøder med 22 pct., og 2017 gav det næsthøjeste antal bøder til fartsynderne i Aarhus i perioden 2012-2017 – 15.119 bøder blev der udskrevet i alt.

Amrik Chadha afviser, at der kan lægges noget i disse tal.

»For os er bødeprovenuet fuldstændigt ligegyldigt,« siger han og tilføjer, at fartkontrollerne udelukkende handler om at skabe tryghed og nedbringe antallet af færdselsuheld.

Hos Rådet for Sikker Trafik er dokumentationschef Jesper Sølund enig i, at bødeprovenuet er ligegyldigt, men det er antallet af fartkontroller ikke:

»For at påvirke folks adfærd er det afgørende, at man oplever en risiko ved at køre for hurtigt.«