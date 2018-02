Ny aftale på plads: De ældre i Aarhus kan fortsat vælge privat hjemmepleje

Fredag skrev Aarhus Kommune under med et nyt plejefirma, som fremover skal levere hjemmepleje til de aarhusianske borgere, der måtte ønske det. Det oplyser Aarhus Kommune.

Indtil nu har plejefirmaet Aleris Omsorg været borgernes alternativ til offentlig pleje. Men da kommunen meddelte, at prisen ville reduceres fra 1. april, valgte Aleris Omsorg at sige fra, fordi det ifølge firmaet ville gå ud over kvaliteten på plejen. Prisreduktionen kom som en del af en ny godkendelsesmodel, som dikterer, at de private plejefirmaer ikke må blive betalt mere end, hvad kommunen selv kan udføre arbejdet til.

Siden Aleris Omsorg meddelte, at firmaet ikke ville søge under godkendelsesmodellen og dermed stopper samarbejdet med kommunen som privatleverandør, er der andre firmaer, som har ansøgt om godkendelse. Fredag blev det officielt, at Berits Hjemmepleje skal overtage jobbet, og rådmand i Sundhed og Omsorg, Jette Skive (DF), er tilfreds med løsningen.

»Vi glæder os til at arbejde med hende og i det hele taget, at der er en løsning, så vi kan tilbyde folk frit valg,« siger hun.

Flydende overgang

Overgangen fra Aleris Omsorg til Berits Hjemmepleje vil være »blid« for de ældre, ifølge Jette Skive. Fra den 1. april vil det nye firma nemlig kun starte med at tage sig af 400 ældre, som både skal have personlig pleje og praktisk hjælp. De vil derfor snarest modtage et brev, hvorefter de skal tage stilling til, om de vil overgå til Berits Hjemmepleje eller det offentlige. De resterende 1.300 ældre, som det drejer sig om, vil fortsætte med Aleris indtil 1. maj og har derfor en ekstra måned til at beslutte sig.

»Når vi gør det, så er det for at sikre os, at vi ikke vælter 1.700 nye borgere ned over et nyopstartet firma. Så får de lige lejlighed til at få sig etableret, få deres medarbejdere på plads og få ruteoptimering osv.,« fortæller Jens Lassen, kontorchef, Sundhed og Omsorg.

Flere kan komme til

Kommunen har en målsætning om at have 2-3 privatleverandører, som de ældre kan vælge imellem udover det offentlige, så der vil fortsat være åbent for flere firmaer, der måtte henvende sig under godkendelsesmodellen.

»Der er nogle, som er interesserede, men ikke noget konkret på aftaleniveau. Vi vil gerne have flere, men de skal kunne levere til hele kommunen både med pleje og praktisk hjælp, så de små firmaer kan i bedste fald blive underleverandører, men hovedfirmaet skal kunne levere til alle,« siger Jens Lassen.

Kan det nye firma levere samme kvalitet, når nu de kan gøre det billigere?

»De skal leve op til samme krav som kommunen og får det samme betalt. Hvordan de udøver ledelse og ansvar kan jo variere, men niveauet og servicen skal som minimum svare til kommunens,« siger Jens Lassen. Han forventer, at firmaet vil leve fuldt ud op til standarderne.

Aleris Omsorg vil i den udvidede periode på en måned modtage samme beløb, som firmaet hidtil har fået.