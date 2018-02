Ø-hop: Kendt Aarhus-kok flytter til Samsø

”René – mad og mere” i Højbjerg har kun få uger tilbage. Ejeren Tina Brandt og hendes kæreste, mesterkokken René Knudsen, skal fra april være værtspar på Ballen Badehotel på Samsø.

»Det er superspændende. Vi skal overtage et fuldkommen nyrenoveret hotel som direktørpar,« fortæller René Knudsen.

Det er Højbjerg-investoren Ole Pedersen, som har moderniseret badehotellet, der er årsag til, at parret efter et år med såkaldt »opkvalificeret takeaway« på Oddervej nu ændrer planer.

»Han har totalt købt 60 værelser op og manglede nogen til at passe det hele. Det var tredje år i træk, han ringede, og denne gang sagde han: ”Nu giver jeg dig et tilbud, du ikke kan sige nej til”,« fortæller René Knudsen.

Ud af huset

”René – mad og mere” har lavet takeaway og leveret mad ud af huset til selskaber og frokostordninger med Tina Brandt som chef og René Knudsen som konsulent. Forretningen har ifølge parret haft stor succes, så det har ikke været nogen nem beslutning.

Det bliver ikke den tunge foie gras, men store salater, gratinerede jomfruhummer og moule frites og selvfølgelig den lette fisk og den gode asparges med den bedste hollandaise og lidt dildsalt på toppen. Rene Knudsen kommende direktør, Ballen Badehotel Det bliver ikke den tunge foie gras, men store salater, gratinerede jomfruhummer og moule frites og selvfølgelig den lette fisk og den gode asparges med den bedste hollandaise og lidt dildsalt på toppen.

»Vi overvejede, hvad vi kunne gøre, og nu lejer vi Oddervej ud i to et halvt år, og så giver vi det en chance. Vi har fundet en lejer, som dagligt leverer omkring 1.000 frokostbespisninger rundt i Aarhus, og hun overtager den 1. april. Hun er solid med mange års erfaring og vil køre den videre med samme koncept, men i et andet navn,« fortæller René Knudsen, som i efteråret stoppede som restaurantchef på Molslinjen.

Ud over hotellet skal parret administrere Ballen Standpark med 14 penthouselejligheder, fire terrassehuse, tre suiter og havehuse.

»Der er en stor forskellighed i det. Du kan leje et bindingsværkshus eller et supernyt treetagers rækkehus med havudsigt eller et værelse på hotellet,« fortæller René Knudsen, som sammen med kæresten selv hvert år skal bo i en penthouselejlighed fra 1. april til 1. oktober.

Økonomisk nedtur

René Knudsen var op gennem 1980’erne og 1990’erne en af Aarhus’ mest succesrige kokke og blev årets kok i 1986. Han har stået bag 13 virksomheder og ejede bl.a. Restaurant René og Hotel Ritz i Aarhus, mens han drev restauranterne i Musikhuset Aarhus og Aros Aarhus Kunstmuseum. Ved siden af lavede han mad ud af huset.

Netop den heldige investering i Hotel Ritz blev også hans økonomiske undergang.

På få år tjente René Knudsen 48 mio. kr., som blev reinvesteret i to andre hoteller, som skulle sættes i stand. Da finanskrisen kom i 2007, mistede han alle sine ejendomme og restauranter. Herefter mødte han Tina Brandt, og i 2016 etablerede de takeaway-forretningen på Oddervej.

Med en mesterkok på badehotellet bliver menukortet naturligvis interessant uden at blive alt for overdådigt, forsikrer René Knudsen.

Som Ruths Hotel

»Jeg er en stor beundrer af Michel Michaud fra Ruths Hotel i Skagen, og det er lidt der, vi er. Det bliver ikke den tunge foie gras, men store salater, gratinerede jomfruhummer og moule frites og selvfølgelig den lette fisk og den gode asparges med den bedste hollandaise og lidt dildsalt på toppen,« forklarer han.

Med Samsøs målrettede arbejde med smagfulde afgrøder, fødevareproduktion og økologi gror og forarbejdes råvarerne nærmest rundt om hotellet.

»Det ligger lige til højrebenet. Vi skal have alt, hvad vi kan skaffe fra Samsø, og det, vi ikke kan få, må vi tage færgen over efter. Selv juice og marmelade laver vi selv på øen, så det bruger vi – også for at være lokalt loyal,« forklarer den kommende hoteldirektør.

Sidste dag i ”René – mad og mere” bliver den 12. marts. Herefter skal der samles en medarbejderstab.

Mesterkok hjælper kæresten med nyt koncept

»Vi skal ud og finde fire kokke, fire tjenere og rengøringsfolk. Ikke mindst dygtige kokke er ikke til at opdrive nu om stunder, så det bliver lidt af en opgave. Men vi kan tilbyde et spændende ophold med fin indkvartering,« siger René Knudsen.