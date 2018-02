M/F Issehoved i muligt comeback: Færgemand overvejer at genoplive Samsø-rute

Hans Froholdt, medejer af Sundbusserne, der sejler mellem Helsingør og Helsingborg, har købt M/F Issehoved, som i en kort periode sejlede mellem Aarhus og Sælvig på Samsø. Han har flere idéer med færgen, men en af overvejelserne er en genoplivning af Samsø-ruten.

»Vi arbejder med flere modeller. Måske bliver det turistsejlads i Øresund. Lige nu undersøger vi, om vi kan få en aftale på plads med Samsø og Aarhus,« fortæller Hans Froholdt, der ikke lægger skjul på, at økonomien bliver afgørende.

»Det skal være bæredygtigt, og vi sætter færgen ind, hvor der er den bedst mulige forretningsmodel,« fastslår han.

Private færgeejere

Private investorer på Samsø var i 2016 med til at oprette Samsø-Aarhus Expressen, der købte en lille færge og skabte en ny rute til Aarhus. Dermed fik samsinger en ny mulighed for at tage til Aarhus på dagstur eller på arbejde – og aarhusianere kunne tage til Samsø uden bil.

Tre uger med motorproblemer i højsæsonen i juli samme år ødelagde imidlertid økonomien og satte en stopper for eventyret. Så efter kun en enkelt sæson på ruten blev færgen sat til salg for 1 mio. euro.

Hans Froholdt vil ikke afsløre købsprisen.

»Det har vi aftalt ikke at sige noget om, men intet er gratis i denne verden,« betror han.

»Men det er ikke nogen ulykkesfærge. Der var et problem med gearkassen, og det er, hvad der kan ske. For mig at se er det et fint skib.«

M/F Issehoved ligger på Faaborg Værft, og Hans Froholdt vil gerne have den i drift allerede til sommer.

»Den kunne måske godt bruges – ikke på vores rutenet – men i Øresund, hvor den kunne sejle til Hven, København og op og ned ad Øresund. Vi er i dialog med nogle partnere, som allerede gør det,« fortæller Hans Froholdt, der dog også har haft kontakt til både Aarhus og Samsø.

Dialog med Aarhus og Samsø

»Inden jeg købte den, tog jeg op og snakkede med Aarhus Havn og repræsentanter for det offentlige system på Samsø samt ejerkredsen bag færgen. Jeg kan godt se idéen med at sejle ind i kernen af Aarhus fra Samsø, når man ikke har en bil med,« siger Hans Froholdt, der også tror på et fornuftigt passagergrundlag på ruten.

»Som jeg ser det, var der rigtig god belægning den sommer, de sejlede, bortset fra den periode hvor der var problemer i maskinen,« siger han.

Borgmesteren i Samsø Kommune, Marcel Meijer (S), er meget opsat på at få ruten genoplivet.

»M/F Issehoved vil være en fordel for mange fastboende og familiemedlemmer til folk på Samsø,« siger han.

Gerne større færge

»Men vi har også oplevet, at det ikke skal blæse ret meget, før det bliver ubehageligt. Derfor har der været et ønske fra det gamle byråd om en større færge,« fortæller borgmesteren, der gerne vil være med til at drøfte mulighederne for specielt helårssejlads.

»Der kan vi godt snakke om et økonomisk tilskud fra Samsøs side,« siger han.

Også Aarhus Kommunes rådmand for teknik og miljø, Bünyamin Simsek (V), ser meget positivt på en genoplivning af ruten.

»Jeg synes, det handler om at skabe sammenhæng. Samsø er et attraktivt område, og der bor mennesker, som er afhængige af færgeforbindelser. Så jeg er meget åben for at se på, hvordan vi kan skabe en løsning,« siger han.

Rådmanden vil dog ikke udtale sig om, hvorvidt Aarhus Kommune vil støtte en Samsø-rute.

»Jeg vil ikke ind i økonomiske forhandlinger og politiske bindinger igennem medierne. Jeg har ikke set noget på det, og det er jeg nødt til, før jeg kan forholde mig til det som rådmand,« fastslår han.