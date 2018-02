Vestas-båd satser på at genoptage kapsejlads i New Zealand

Det endte tragisk for Team Vestas 11th Hour Racing, da det sejlede på fjerde etape af Volvo Ocean Race fra Melbourne i Australien til Hong Kong. Omkring 50 km. fra målstregen kolliderede Vestas-båden med et kinesisk fiskefartøj, hvilket kostede en af fiskefartøjets 10 kinesiske besætningsmedlemmer livet. Vestas-båden måtte efterfølgende trække sig fra etapen, og det blev heller ikke til deltagelse i femte etape, der gik fra Hong Kong til Guangzhou i Kina og retur.

Volvo Ocean Race Den verdensomspændende kapsejlads Volvo Ocean Race kommer for første gang kommer til Danmark. Bådene skal på etapen, der går fra Göteborg til hollandske Haag, vende i inderhavnen ud for Dokk1. Volvo Ocean Race finder sted den 22. juni 2018 ved Dokk1.

Også sjette etape har Team Vestas 11th Hour Racing måtte trække sig fra, en etape der tog sin start i sidste uge, og bringer feltet til Auckland i New Zealand. Men selv om Vestas-båden nu har misset to etaper, er den ikke klar til at opgive årets Volvo Ocean Race. Således melder holdet nu, at man satser på at være klar til comeback i løbet på syvende etape, der midt i marts går fra Auckland til Itajai i Brasilien.

Aarhus bliver pitstop i verdens største kapsejlads

Ikke en lagervare

Først skal Vestas-båden dog igennem en større raparation, da boven på båden blev beskadiget ved uheldet i Hong Kong og skal udskiftes. En bov til en Volvo Ocean Race båd er dog ikke ligefrem standard lagervare hos det lokale værft, og Team Vestas 11th Hour Racing har derfor måtte lade en ny bov specialfremstille på et værft i Italien. Såvel den nye bov som den beskadige båd er nu ankommet med specialtransport til New Zealand, hvor et lokalt værft skal forsøge at genopbygge Vestas-båden, så den er klar til syvende etape.

»Vi er taknemmelige for, at vi har hårdtarbejdende land- og logistikhold, der hjælper os med at komme tilbage på vandet. Holdet er taknemmelige for alles fortsatte støtte,« lyder det i en meddelelse fra holdets leder, Mark Towill.

På vej til Aarhus

Skulle det lykkes for Team Vestas 11th Hour Racing at få båden klar til syvende etape, venter der holdet noget af en udfordring, hvis de vil gøre sig håb om en god placering i årets kapsejlads. Før uheldet ved Hong Kong lå holdet ellers på en delt tredjeplads i feltet, der består af syv både. Men efter at være udgået fra to etaper befinder holdet sig nu bagerst i feltet, og skal enten yde en fantompræstation eller satse på, at andre både må udgå, hvis de skal genvinde en førende placering. Da Vestas første gang sponserede et hold i Volvo Ocean Race for to år siden, endte det også i en grundstødning.

Volvo Ocean Race består af 11 etaper og slutter i Holland til sommer. Inden da skal bådende runde Sydamerika og Nordamerika, før de vender retur til Europa, hvor kapsejladsen begyndte sidste efterår. Bådene kommer blandt andet forbi Aarhus i slutningen af juni.

Verdens største vindmølleproducent har eftersigende investeret et tocifret millionbeløb tættere på de hundrede end halvtreds i sponsoratet af Volvo Ocean Race båden. Koncernens samlede marketingbudget er dog ikke forhøjet med investeringen, har man tidligere oplyst.