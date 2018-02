En højskole for børn åbner i Aarhus

Godt nok er det ikke meningen, at børnene skal overnatte der, men på Aarhus’ første højskole for børn, Aarhus Børnehøjskole, er det den traditionelle højskoletankegang, der er gennemgående.

»Vi kunne godt tænke os, at vi på længere sigt får mulighed for at lave overnatning for børnene, hvor vi kan sove på madrasser rundt omkring – på rigtig højskolemaner,« siger forstander for Aarhus Børnehøjskole, Jacob Solsø Holm.

KFUM og KFUK driver den nye højskole, der slår dørene op den 7. marts på Nørre Allé 44.

Lige nu knokler håndværkerne for at blive færdige til åbningsdagen i det hvide hus, og selv om der er støv og bankelyde indenfor, så forventer forstanderen, at højskolen er klar til at tage imod de første børne-kursister til tiden.

Selv om det er KFUM og KFUK, der står bag børnehøjskolen, er stedet for alle, der kunne tænke sig at være med på kurserne, bare man er i alderen 6 til 13 år, kan man deltage.

Aarhus Børnehøjskole Aarhus Børnehøjskole er for børn fra 6-13 år og ligger på Nørre Allé 44 i Aarhus. Vision: Vil gøre verden større for de mindste. Det skal ske ved at lade børn møde højskoletankerne om fællesskab, dannelse og værdighed på baggrund af et folkekirkeligt ståsted. Vi vil give børn et sted, hvor de kan øve sig i at være nysgerrige på sig selv, på hinanden og på livet. Kurser og undervisning i: Kunst og håndværk, musik og drama, leg og teknologi, gastronomi. Højskolegangen foregår i eftermiddagstimerne. Kilde: Børnehøjskole.dk

»Vi vil gerne give børn mulighed for at fordybe sig i noget, som ikke er fagligt som i skolen. Vi sætter fokus på gastronomi, musik/drama, Lego mindstorm-værksted og filosofi for børn. Det handler om, at de skal være kreative og samtidig lære om dannelse. Derfor kommer vi også til at tale om, hvordan man f.eks. er en god ven, og hvad ærlighed rent faktisk betyder,« forklarer forstanderen, der har været ansat siden april 2017 og har været med til at få alle tankerne omkring højskolen på plads.

Højskolegangen bliver i eftermiddagstimerne af enten seks eller 12 ugers varighed, så børnene kan passe deres normale skolegang.

»Vi starter hver dag med en sang fra Højskolesangbogen, eller med skolens egen sang, som vi er ved at få skrevet. Derefter bliver der læst en lille historie op, som vi godt kan finde på at diskutere bagefter, inden børnene går ud i værkstederne, og så slutter vi af med en sang,« fortæller Jacob Solsø Holm.

Til at begynde med er højskolen kun for børn, men tanken er, at der skal være nogle familiearrangementer i udvalgte weekender.

»Vi har lavet den her børnehøjskole, fordi vi synes, at der mangler gode, gammeldags dannelsesværdier, og så vil vi gerne give de klassiske højskoleværdier videre,« siger forstanderen.

Man kan læse mere på børnehøjskole.dk, og der er plads til 40-50 børn ad gangen.