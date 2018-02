Får sin egen kollektion: Dobbelt DM-vinder scorer millionkontrakt

Det går godt for den aarhusianske badmintonspiller Anders Antonsen, der i februar genvandt sin titel som Danmarks bedste herresinglespiller, og i sidste uge var han med til at vinde EM for landshold i Rusland.

Succesen fortsætter dog for den kun 20-årige aarhusianer, der nu kan offentliggøre en stor sponsorkontrakt med den danske producent af badmintontøj og -ketsjere FZ Forza.

Sponsoraftalen løber over de næste fem år, og udover at Anders Antonsen modtager et, ifølge ham selv, anseeligt millionbeløb, får den unge badmintonspiller også sin egen tøjkollektion og sin egen ketsjerkollektion.

»Jeg kommer til at få en kollektion i mit navn, og den skal jeg være med til at designe. Det vil sige, at jeg skal med ind over, hvordan tøjet skal være, og hvordan ketsjerne skal strikkes sammen osv. Så bliver den så opkaldt efter mig. Det er superfedt. Det er ikke mange spillere, som har deres egen kollektion, og jeg synes, det er spændende at skulle med ind over de processer,« siger Anders Antonsen.

Hvor stort et beløb Anders Antonsen får fra FZ Forza, vil den unge aarhusianer ikke fortælle, men direktøren for FZ Forza, Martin Lundgaard, fortæller, at det drejer sig om en rigtig god kontrakt.

»Vi vil ikke offentliggøre, hvor stort et millionbeløb det drejer sig om, men det er skruet sådan sammen, at Anders er garanteret et fast beløb, og så kan det stige markant, hvis han præsterer rigtig godt på banen. Så kan det blive til rigtig mange penge, og det er det sådan set også, hvis han fortsætter der, hvor han er nu,« siger Martin Lundgaard.

Hjælper mod stort mål

Med kontrakten har Anders Antonsen nu styr på sin personlige økonomi de næste fem år. Netop det faktum er vigtigt for den aarhusianske badmintonspiller, fordi det betyder meget for ham, at han ikke skal spekulere over den del af tilværelsen de kommende år.

»Kontrakten betyder meget for mig. Jeg er først og fremmest glad og stolt over, at jeg har kunnet præstere så godt, at jeg i en alder af 20 år har kunnet lande sådan en aftale. Det giver noget tryghed, i forhold til at jeg kan fokusere endnu mere på mit sportslige mål om at blive den bedste badmintonspiller i verden. Jeg kan træffe nogle mere målrettede valg i min karriere, når økonomien er på plads. Det kan være nogle bestemte folk, som jeg vælger at tilknytte,« siger Anders Antonsen.

Blå bog Anders Antonsen 20 år, født og opvokset i Aarhus.

Spiller for Aarhus Badmintonklub, men træner på det nationale træningscenter i Brøndby til daglig. Resultater: Vandt sin første Grand Prix-turnering i november 2016 ved Scottish Open.

Danmarksmester i 2017 og 2018.

EM-sølv i 2017.

Var i 2017 med til sit første VM.

Spillede sig i tre semifinaler ved Superseries-turneringer i 2017: India Open (marts), French Open (oktober), Hong Kong Open (november).

Martin Lundgaard fortæller, at valget af Anders Antonsen som frontfigur for den danske badmintonproducent var ganske let at træffe.

Dels fordi den unge aarhusianer allerede har leveret flotte resultater internationalt, men også fordi hans frembrusende personlighed, hvor han ikke er bange for at melde ud, at han vil være verdens bedste, passer godt til FZ Forza.

»Anders er en ung spiller, der allerede har markeret sig rigtig flot, og det var vigtigt for os, at vi fik en dansk topspiller. Samtidig passer vi godt sammen, fordi han har store ambitioner på banen, og vi har det samme med virksomheden. Anders har måske større armbevægelser end os, men det passer os kun godt, at han ikke er bange for at melde noget ud,« siger Martin Lundgaard.

Appetit på Asien

Martin Lundgaard fortæller, at målet med aftalen blandt andet er, at den danske badmintonproducent har forhåbninger om, at man med Anders Antonsen som ambassadør kan få et gennembrud på det asiatiske marked, hvor badminton er kæmpestort.

Derfor kan man få den tanke, at Anders Antonsen har et ekstra pres på sig, når han spiller de mange turneringer, som foregår i netop Asien, men sådan forholder det sig ikke.

»Jeg skal levere over det hele, det er ikke kun, når jeg spiller i Asien. Asiaterne følger også med, når vi spiller i Europa, så jeg skal levere til turneringer over hele verden. Men det er et godt match mellem Forza og mig, fordi jeg er en ung spiller på vej fremad, og Forza er også på vej fremad. Så vi kan følges ad og forhåbentlig vokse sammen,« siger Anders Antonsen.

Anders Antonsen er i gang med et to uger langt træningsforløb i Danmark efter sejren ved EM for landshold, inden turen går til German Open og derfra direkte til All England.