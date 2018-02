Der er folk, der elsker det skrevne ord, og som hellere vil læse en bog end se en serie.

Det er sådanne folk, der denne weekend kommer på Godsbanen, hvor litteraturfestivalen ”Vild med Ord” finder sted.

»Det skal være en festival for alle, der læser bøger, og ikke kun noget for folk, der læser fransk poesi fra 1700-tallet,« siger Anja Tønning, der er formand for festivalen, mens den egentlige formand er på barsel.

Leonora Christina er rockersej. Hende glæder jeg mig meget til at høre. Anja Tønning, festivalformand, ”Vild med Ord” Leonora Christina er rockersej. Hende glæder jeg mig meget til at høre.

»Okay, det er min fordom. Jeg har ikke læst litteratur på universitetet, men jeg vil gerne have, at man kan komme og få rigtigt meget ud af festivalen, alene fordi man godt kan lide at læse en bog. Vi vil have en hyggelig festival, hvor vi mødes ansigt til ansigt og deler vores passion for litteratur.«

Hun læser selv mange bøger og er desuden en stor fan af lydbøger.

»Jeg elsker den gode historie og hører desuden mange lydbøger. Det virker – også når jeg træner eller gør rent. Jeg kan godt tænke på alt muligt andet til musik, men ikke til lydbog. Der modtager jeg bare.«

Lokalt og lidt mere

De godt 300 gæster, som, håber arrangørerne, kommer til festivalen, kan bl.a. møde lokale forfattere som Dan Ringgaard, professor i Nordisk Sprog og Litteratur på Aarhus Universitet, Svend Åge Madsen fra Risskov og Sissel-Jo Gazan, der ganske vist nu bor i Berlin, men er vokset op i Aarhus.

Forfatteren Svend Åge Madsen fortæller om sin seneste bog, "Af den anden verden" på "Vild med ord" på Godsbanen. Arkivfoto: Andreas Haubjerg

Det betyder noget for festivalen, at den har det lokale anstrøg og byder på samtaler med forfattere, der kommer fra byen, siger Anja Tønning.

Det betyder dog også noget, at man i år har fået den aktuelle forfatter Leonora Christina Skov til at komme og fortælle om sine nye bog, ”Den der lever stille”.

»Leonora Christina er rockersej. Hende glæder jeg mig meget til at høre. Nok er vi lokale, men vi skal også kunne række ud,« siger Anja Tønning.

Det er 10. gang, at festivalen finder sted. Den har holdt til på Dokk1 i et par år, men er nu rykket til Godsbanen for at få mere af den intime stemning, som er hele idéen med festivalen.

Man skal være sammen om det samme, som formanden, som til daglig arbejder i et reklamebureau og ligesom alle de andre arbejder frivilligt og ganske gratis for ”Vild med Ord”, siger.

Litteraturfestival:

”Vild med Ord”

Litteraturfestivalen i Aarhus finder nu sted for 10. gang, denne gang på Godsbanen.

Fredag den 23. februar:

Kl. 19: Officiel åbning

Kl. 20: Litteraturquiz

Kl. 21: Dy Plambeck og Jeanett Albeck om Tove Ditlevsen

Lørdag den 24. februar kan man bl.a. opleve:

Kl. 10.30: ”Aarhus og den anden verden” med Svend Åge Madsen

Kl. 11.30: Professor Dan Ringgaard, Aarhus Universitet, om sin bog ”Årsværk – En kritikers dagbog”

Kl. 13.30: ”Larmens stille liv” med Leonora Christina Skov

Kl. 16: ”Fra Aarhus til Berlin” med Sissel-Jo Gazan

Kl. 17: 10-års jubilæumstale af forfatter Jens Blendstrup

Entré koster 100 kr. fredag, 150 kr. lørdag. Der er desuden en række gratis arrangementer på Foyer Scenen.

Se mere på vildmedord.dk