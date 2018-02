Regnskab: Musikhuset leverer overskud og vil bruge flere penge på kunsten

Det er ikke bare publikum, der kvitterer Musikhuset Aarhus’ program ved i stigende omfang at købe billetter til dets arrangementer, og dermed kan gøre 2017 til et år med rekordstor omsætning på 113,8 mio. kr. og et overskud på 2,25 mio. kr.

Verdensstjerner viser også, at de kan lide at komme, og i musikhuset er man ikke bleg for at tage det som et skulderklap fra f.eks. dirigenten Daniel Barenboims side, når han ikke alene kom med sit store West-Eastern Divan Orchestra i 2017, men også har indvilget i at komme igen i år.

Til gengæld er det også et af de besøg, som musikhuset nok høster anerkendelse for, men ikke tjener penge på.

»Der skal vi flyve et helt symfoniorkester på 100 mand ind, og det koster mere, end vi får ind på billetindtægten,« konstaterer musikhusdirektør Jan Christensen, der dog ikke er i tvivl om, at det er pengene værd at kunne give publikum oplevelsen.

"Tree of Codes" med moderne dans var en af succeserne i 2017. Den solgte 10.000 billetter. Arkivfoto: Ravi Deepres

Musikhuset Aarhus Overskud og rekordomsætning 2017 blev et rekordår for musikhuset. Flere gæster end nogensinde før indløste billet, og belægningsprocenten på 79 er den højeste nogensinde. Det betyder, at musikhuset for første gang runder en omsætning på 110 mio. kr., fordelt på godt 1.500 arrangementer i de ni sale. Regnskabstallene for 2017: Besøgstal: 547.000 (2016: 655.000)

Indløste billetter: 357.000 (2016: 354.000)

Belægning: 79 pct. (2016: 77 pct.)

Regnskab: Omsætning 113,8 mio. kr. (2016: 101,3 mio. kr.)

Overskud: 2,25 mio. kr. (2016: 6,5 mio. kr.)

Også et arrangement som ”Ringenes Herre”, hvor symfoniorkesteret spiller live til de tre film, er en bekostelig affære, fordi der ikke bare skal betales for rettighederne, men også for hele orkesteret.

Stigende sponsorstøtte

Det kan lade sig gøre, fordi erhvervssponsorer og fonde i stigende grad vælger at støtte musikhuset, siger Jan Christensen.

»2017-fonden gav os 4,5 mio. kr. til Bier-trilogien, og dertil fik vi godt 3,5 mio. kr. fra fonde. Derudover donerede Salling Fondene 10 mio. kr. til investeringer i lys, penge, som ikke tæller med i driften,« siger han.

»Desuden har vi nu 110 sponsorer, som kommer i huset og får nogle ydelser, men også betaler, så det er en overskudsforretning for os.«

Desuden er musikhusdirektøren glad for, at 100.000 mennesker har sagt ja til at modtage nyhedsbreve, at publikum kvitterer for musikhusets tilstedeværelse på de sociale medier, og at publikum i den grad har fundet ud at købe billetter digitalt. 80 pct. af billetterne bliver i dag solgt digitalt.

Rekordhøj belægningsprocent

Jan Christensen havde egentlig budgetteret med et tab i 2017, fordi man satsede højt i kulturhovedstadsåret, hvor folk kunne vælge og vrage mellem arrangementer i årets løb.

Alligevel valgte flere gæster end nogensinde før at indløse billet, hvilket betyder en belægningsprocenten på 79 – den højeste nogensinde, fortæller han.

»Musikhuset skal ikke nødvendigvis give et stort overskud. Pengene skal tilbage til kunsten, men vi skal også fortsat udvikle os og have penge til at vedligeholde bygningerne. Derfor er det altid godt at have nogle penge stående, for vi skal også vedligeholde huset.«

Der kommer fremover flere gratis arrangementer i musikhuset, lover han med henvisning til, at over 200.000 mennesker i 2017 kom i musikhuset for at få en gratis oplevelse.