Modstand: Beboere i Ceresbyen siger nej til hellested

Så er den gal igen.

Årtiers debat om opholdssteder for byens udsatte kan tilføjes endnu et kapitel.

»Nej, tak, ikke i vores baghave,« siger beboere i Ceresbyen, der protesterer mod placeringen af et nyt hellested for udsatte i Åparken på et grønt område på hjørnet af Carl Blochs Gade og Thorvaldsensgade.

»Hvis man laver et hellested i området, risikerer vi, at det bliver et sted, hvor de udsatte kommer til at præge det, så andre ikke vil være der. Det vil være stik imod intentionerne om, at Åparken og den grønne kile langs åen skal blive et område for børnefamilier og mange andre,« siger Peter Blomgren, beboer i Ceres Hus, der ligger tæt ved området.

Beboerne har gennem deres ejerforening for Ceres Hus sendt et protestbrev til byrådspolitikerne, og ud over en vrede over placeringen af hellestedet er beboerne også utilfredse med, at de ikke er blevet inddraget.

»Det virker som om, at man har forsøgt at liste forslaget igennem,« siger Peter Blomgren.

Hans kritik skyldes, at forslaget om et nyt hellested ved Åparken, der blev førstebehandlet i byrådet den 10. januar, blot lægger op til, at beboerne i området blot skal ”orienteres” – og ikke høres – men den fremgangsmåde fik kritik fra flere sider i byrådssalen, og derfor kommer der nu en høringsrunde. Det sker, når sagen har været behandlet i byrådet, efter at den onsdag behandles i teknisk udvalg.

Keld Hvalsø (EL), formand for teknisk udvalg, forstår godt beboernes kritik.

»Jeg kender ikke forklaringen, men kan godt forstå, at beboerne sidder tilbage med en tanke om, at det skulle listes igennem,« siger han.

Tidligere socialrådmand Thomas Medom (SF) melder hus forbi:

»Det er Teknik og Miljø, der har lavet processen. Der var ikke et formelt krav om høring, men set i bakspejlet havde det måske været godt med en høringsproces,« siger han, der er tilhænger af hellesteds-planen, som han udviklede i sin tid som socialrådmand:

»Jeg synes, det er en god idé med hellestedet ved Åparken og flere andre steder i byen, for Aarhus er blevet en by med mange udsatte, fattige og hjemløse. Hvis vi ikke gør noget for, at de kan være flere steder i byen, vil det give meget store gener for nogle ganske få mennesker i byen,« siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra tidligere teknisk rådmand Kristian Würtz (S)