Siden mandag eftermiddag har der stået fire nye buffersenge og tre ekstra senge fordelt på Afdelingen for Psykoser, Afdelingen for Depression og Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov.

Her skal de stå resten af året, indtil psykiatrien efter planen flytter adresse til Skejby. Sammen med de ekstra senge følger også ekstra personale. Det bliver der afsat 3,1 mio. kr. til fra den samlede pulje, som regionsrådet vil løfte psykiatrien med.

Det er godt for patienterne, men det vil også give et bedre arbejdsmiljø, fordi personalet bedre kan træffe de beslutninger, der er de fagligt bedste. Jacob Isøe Klærke, formand for psykiatri- og socialudvalget Det er godt for patienterne, men det vil også give et bedre arbejdsmiljø, fordi personalet bedre kan træffe de beslutninger, der er de fagligt bedste.

Ifølge Per Jørgensen, lægefaglig direktør i Psykiatri og Social, kommer tiltagene som en reaktion på en presset psykiatri:

»Sengene er en lille kompensation for, at vi er så pressede i psykiatrien, og skal ses som en mulighed, når afdelingerne er meget pressede. Det er ikke tanken, at buffersengene skal være i brug hele tiden,« siger han.

Bedre tid til beslutninger

Indtil flytningen bliver en realitet, skal sengene give bedre plads til patienter og bedre tid blandt personalet. De ansatte får fremover bedre muligheder for at træffe svære beslutninger om sengepladserne, mener Per Jørgensen:

»Vagtholdet kan bruge buffersengene, hvis de gerne vil undgå at sende en patient hjem, og der ikke er plads på sengeafsnittet. Alternativet ville måske være at sende patienten hjem eller et andet sted hen. Nu kan de tilbyde patienterne en overnatning,« siger han.

Og det er en vigtig forskel, mener han. På den måde får personalet større fleksibilitet og undgår at havne i ubehagelige situationer, hvor de skal prioritere mellem patienterne. Samtidig erkender han, at problemerne på den måde kan blive skubbet til næste dag.

Den ekstra tid, der følger med de ekstra senge, er også vigtig, ifølge Jacob Isøe Klærke, formand for psykiatri- og socialudvalget:

»Med buffersengene kan man vinde tid til næste dag, hvor der er ro til at finde en mere permanent løsning. Det er godt for patienterne, men det vil også give et bedre arbejdsmiljø, fordi personalet bedre kan træffe de beslutninger, der er de fagligt bedste,« siger han i en pressemeddelelse fra Region Midtjylland.

Indsatsen er kun få dage gammel, og Per Jørgensen tør endnu ikke vurdere, om der skal laves tilsvarende løsninger i Skejby. I første omgang håber han, regionsrådet godkender bevillingen.