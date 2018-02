Og så er den ikke engang bygget endnu: Taglejlighed til 17,5 mio. kr. solgt i Aarhus

Det har ligget i ”dok” i snart 10 år, Ship-byggeriet på Aarhus Ø, men nu er det i gang igen, og 45 af lejlighederne er allerede solgt.

Det fortæller bygherre Olav de Linde:

»Efter nytår er vi gået i gang med at hamre 1.600 nye pæle i, og det arbejde vil fortsætte frem mod sommerferien. Derefter går vi i gang med at støbe, og vi regner med, at byggeriet vil vare ca. to og et halvt år, så vi er klar til indflytning i løbet af 2020,« siger Olav de Linde.

Det betyder, at vi allerede har solgt for op mod 250 mio. kr. Olav de Linde, bygherre

Årsagen til de nye spunspæle er, at byggeriet har ændret form fra det oprindelige erhvervsprojekt, og derfor passer de gamle pæle ikke til byggeriet mere.

Hver fjerde er solgt

Salget af lejligheder er også gået i gang, og Olav de Linde oplyser, at skødet på 35 lejligheder er underskrevet, mens 10 andre lejligheder er tæt på underskrift.

»De tilsammen 45 lejligheder svarer til en fjerdedel af hele byggeriet, og det betyder, at vi allerede har solgt for op mod 250 mio. kr., selv om vi egentlig ikke har markedsført det særlig meget,« fortæller Olav de Linde.

Dyreste salg indtil nu er en taglejlighed på 220 kvm med 155 kvm terrasse, som er solgt til 17,5 mio. kr., mens den foreløbigt billigste lejlighed på 54 kvm er solgt til ca. 2,4 mio. kr.

»Ship-byggeriet har en meget blandet sammensætning af boliger, og der er lejligheder i alle prisklasser,« oplyser Olav de Linde.

10-årigt forløb

Historien om Ship-grunden går helt tilbage til 2008, da Byggeselskab Olav de Linde købte grunden for at opføre et erhvervsbyggeri.

Det lykkedes imidlertid ikke at finde den rette lejer, og efter at grunden var støbt og en masse spunspæle var slået i jorden, gik byggeriet i stå og har siden stået som et hul i jorden og nærmest lignet en kirkegård på Aarhus Ø med toppen af pælene stikkende op.

Olav de Linde ansøgte i stedet om at bygge boliger og fik kommunens tilladelse, men en plan om at bygge i syv etager mødte stor modstand hos naboerne i Z-huset, der havde købt lejligheder i tiltro til, at Ship-byggeriet kun blev fem etager højt, som den tidligere lokalplan foreskrev.

Rådmand vil skrumpe millionprojekt: Beboere i Z-huset får medhold i Ship-protester

Efter en heftig debat besluttede teknikrådmand Kristian Würtz (S) i januar 2017, at det planlagte syvetagers Ship-byggeri skulle nedskaleres til den oprindelige højde, til Z-hus-beboernes store tilfredshed.

Og det byggeri i fem etager er nu sat i gang med plads til ca. 204 lejligheder og 3.500 kvm erhvervslokaler til bl.a. café, restaurant, specialforretninger og galleri.