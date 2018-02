To kampe, fire point, og endnu har modstanderne ikke scoret. AGF har indledt forårets hidsige jagt på så høj en placering i tabellen som muligt på en facon noget ulig AGF.

Forklaringen er egentlig enkel, hvis man spørger Daniel A. Pedersen. Han er midtbanespiller, han har det seneste år døjet med masser af småskader, han har set sig overhalet af blandt andre Mustafa Amini i kamp om spilletid.

Men i forårets to første kampe har han udnyttet, at australieren fra starten ikke var helt klar, så derfor har Daniel A. Pedersen fået 90 minutter i de to kampe.

»Vi kan mærke, at vi er kommet tættere på hinanden. Vi arbejder bedre for hinanden. For mig har det virkelig været en god træningslejr i forhold til holdet. Det er jeg sikker på, de andre også synes. Vi har talt meget om individuelle udfald, og det har vi ændret. Nu spiller vi som et hold, og selv i svære perioder står vi sammen,« siger han.

En bedre omgangstone

En del af årsagen til, at bunden ikke er faldet ud af AGF, som det så ofte før er sket mod modstandere af Sønderjyskes kaliber, handler om omgangstone.

»Vi har fået forbedret det med at være positive over for hinanden. Der er ingen, der bliver bedre af at blive rakket ned. Selvfølgelig skal man have besked, hvis man ikke holder sine aftaler. Men alle laver fejl, og det er vigtigt, vi støtter hinanden, så vi kan komme videre. Det har været det klart mest opløftende,« forklarer Daniel A. Pedersen.

I Morten ”Duncan” Rasmussen mistede AGF i januar en spiller, som verbalt har fyldt meget i truppen, og som har stået øverst i hierarkiet. Men det er ikke hans fravær, der har fået mere energi ind i spillerstaben, forsikrer Daniel A. Pedersen:

Fakta Superligaen AGF-Sønderjyske 0-0

Advarsler: Tobias Sana, AGF, Victor Ekani, Sønderjyske, Pierre Kanstrup, AGF, Kasper Junker, AGF.

Tilskuere: 4.418.

»Morten ”Duncan” Rasmussen var en fantastisk leder, og god for truppen. Men nu har Pierre Kanstrup taget over, og han er mindst lige så god. En fantastisk mand, der kan samle holdet. Modstanderne har svært ved at score på os. Det har set godt ud, siden den første dag vi kom ned på træningslejren i Portugal. Da mødte vi rigtigt gode hold, som havde svært ved at skabe chancer på os og score mål. Det er vigtigt. Holder vi nullet, får vi jo minimum et point.«

Netop det aspekt, at modstanderne ikke scorede for anden kamp i træk, glædede AGF-træner David Nielsen.

»Sønderjyske har vundet her i Aarhus så mange gange. Det er lidt af et spøgelse, vi fik visket væk. Holdets arbejde og det, vi gerne ville, lykkedes i starten af kampen. Spillerne led under, at de har en træner, der gerne vil spille langs jorden. Derfor kom vi lidt under pres i anden halvleg. Vi mistede bolden, da det var for svært at spille. Vi er på rette vej. Det er jeg glad for,« siger David Nielsen.

Også han taler om noget nærmest zenagtigt, der har sneget sig ind i truppen.

»Holdet er i balance. Spillerne ønsker at blive bedre, jeg synes, vi er et fodboldhold i en god forfatning, som vi har haft fornemmelsen af, at vi var, lige siden vi spillede 2-2 i Brøndby. Der er en anden harmoni imellem spillerne, en helt anden energi. Den gør, at vi har skabt et grundlag for at få point. Det har de fleste hold i denne liga, og på det punkt har vi haltet. Det er ikke nogen hemmelighed. Harmonien er opstået ved at adressere tingene og gøre spillerne bedre. Hvis trænere kan inspirere og gøre dem bedre, så bliver de mere trygge på banen. Det er ikke for alle at spille i AGF. Spillerne viser, at de har den rette mentalitet til at lykkes. Vi har haft store udsving, men vi er i gang med at blive et offensivt fodboldhold,« siger David Nielsen.

Tre stærke navne

Mod Sønderjyske smed han så stærke navne som Martin Pusic, Mustafa Amini og Kasper Junker ind i anden halvleg.

De ville så gerne, men kunne ikke rigtigt

»Hvis man gerne vil spille i AGF, skal man tage en plads. Det sker via benhårdt arbejde hver dag, siger David Nielsen, som nu skal forberede sit hold på lørdagens udekamp mod sin tidligere klub Lyngby.

Karakterbog

AGF’s spillere bedømt i kampen mod Sønderjyske:

Aleksandar Jovanovic 6

Serberen hev en afgørende redning frem tæt under mål, og han slap generelt set fint fra kampen, selv om der også var lidt skønhedspletter.

Dino Mikanovic 4

En fin første halvleg blev ikke helt fulgt op efter pausen, hvor hans fremstød på kanten blev færre. Hans energi og arbejdsindsats er der intet at udsætte på.

Pierre Kanstrup 5

Påpasselig i omgangen med bolden, til tider lidt nonchalant, men samarbejdet med Backman fungerede solidt.

Niklas Backman 6

Svenskeren fremstod som sit holds bedste mand på en svær bane. Hans tacklinger sad, som de skulle, han havde modet i duellerne med den fysisk stærke Mikael Uhre og var endda med oppe for at prøve at assistere til et mål.

Casper Højer Nielsen 5

Indledte skrækkeligt med et farligt boldtab, men rystede det af sig og leverede en stærk kamp i offensiven. Er ikke bange for at få bolden og spille i små rum.

Martin Spelmann 4

Bedst før pausen med aggressive løb i dybden og i samarbejde med Mikanovic, mens han blegnede i anden halvleg på det tunge underlag.

Adama Guira 3

Defensivt en godkendt indsats, men man aner lidt tendens til febrilsk spil, når han får bolden i fødderne med en modstander i ryggen. Udskiftet med Amini i anden halvleg.

Daniel A. Pedersen 5

Bedste mand på midtbanen med masser af præcise pasninger og gode indgreb. Fik dækket store dele af banen med sit arbejde og var tilmed tæt på at score et par gange.

Jakob Ankersen 3

Stod halvsvagt i billedet rent boldmæssigt, og der er stadig et stykke vej til, at han finder sin gamle form. Blev byttet ud efter pausen.

Tobias Sana 4

Ville og turde have bolden, men var ofte nødsaget til at trække ned for at føre bolden frem. Det kostede kræfter og gav medspillerne færre muligheder længere fremme på banen.

Mustapha Bundu 3

Havde ikke en vellykket aften, da lidt for mange bolde sprang fra ham. Prøvede i flere tilfælde det uventede, men skarpheden i de snævre træk og afslutningerne manglede.

Martin Pusic UB

Mustafa Amini UB

Kasper Junker UB