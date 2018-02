Status quo: Ingen nye stjerner til Aarhus

Ingen nye stjerner til Aarhus.

Det blev resultatet, da Michelin-guiden i går præsenterede den særlige udgave fra Norden. Til gengæld bevarer Restaurant Frederikshøj, Gastromé, Domestic og Substans hver deres ene stjerne, og det glæder borgmester Jacob Bundsgaard (S).

»I mange år sukkede både byen og vores restauranter over manglende opmærksomhed fra Michelin-guiden. Derfor er der kun grund til at glæde sig over, at Aarhus fastholder fire funklende stjerner til byens top-restauranter. Kæmpe tillykke med den flotte og velfortjente anerkendelse af deres indsats, der med al tydelighed viser, at det gastronomiske niveau i Aarhus fortsat er tårnhøjt,« meddelte borgmesteren i en pressemeddelelse efter præsentationen på Københavns Rådhus.

Den fjerde guide

Det er fjerde gang, at der udgives en særlig nordisk Michelin-guide.

Den første udgave af Michelin Guide Nordic Countries kom på gaden i 2015. Dengang var der stjerner til de tre Aarhus-restauranter Substans, Gastromé og Frederikshøj. I 2016 var der ikke yderligere stjerner til Aarhus, men i fjor føjede Restaurant Domestic i Mejlgade sig til det fine selskab, mens restauranterne Pondus og Hærværk blev tildelt en såkaldt bib gourmand.

I den seneste rundspørge, som restauratørernes forening Horesta har lavet, svarede Michelin-restauranterne, at de første Michelin-stjerner medførte en omsætningsvækst på 25 pct. De fleste af de nye gæster var udlændinge og ni ud af 10 af gourmetrestauranterne leverer overskud.

Hos Restaurant Domestic, som fik en stjerne i fjor, har den nye status haft stor betydning for økonomien. Mens regnskabsåret 2016 resulterede i et knebent plus på 20.000 kr., som ifølge ejerne også kun blev til et overskud ved hårdt slid og minimale løntræk, har de mange bookinger, der kom som følge af stjernen, løftet indtjeningen i 2017.

Nu med løn

»Økonomien ser betydeligt bedre ud end i 2016. Vi har faktisk også kunnet trække en ok løn ud til alle,« betror medejer Christian Neve.

Gastronomi Michelin Nordic Guide 2018 Michelin Nordic Guide blev præsenteret på Københavns Rådhus. En Michelin-stjerne: Frederikshøj, Gastromé, Domestic og Substans.

Ifølge Horesta Region Midtjylland tegner der sig samme billede for de øvrige Michelin-restauranter.

»Jeg kender ikke deres omsætningstal, men når man taler med dem, har de fået mere travlt. Og det virker også som om, at de har et godt fokus på økonomien,« siger formand Jakob Beck Wätjen, Montra Hotel Sabro Kro.

Han mener, at stjernerne i Aarhus-området har haft stor betydning for gastronomien generelt.

Michelinguiden giver travle borde på restauranterne

»Det har givet et helt andet fokus på Aarhus som by. Det løfter ikke kun Michelin-restauranterne, men hele branchen.«

Er der plads til flere Michelin-restauranter?

»Det vil jeg mene, at der er. De har stjernerne til fælles, det høje niveau og nogle rigtig dygtige fagfolk, men det er forskellige koncepter,« siger Jakob Beck Wätjen.