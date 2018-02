20 forældre og handicaporganisationer: Kommune presser loven til det yderste

Kritikken af Aarhus Kommunes handicapindsats for børn stiger i omfang.

Netværket Dialoggruppen børn med handicap bestående af seks handicaporganisationer og forældre til børn med handicap har sendt samtlige byrådsmedlemmer et åbent brev. Heri klandrer de kommunen for bl.a. at udnytte loven til det yderste for at knytte færre familier til handicapcentret for børn og tildele færrest muligt tabt arbejdsfortjeneste og aflastning.

Vi må og skal lykkes bedre. Mette Bjerre (SF), medlem af kommunens handicapråd. Vi må og skal lykkes bedre.

Brevet ledsages af 20 beretninger, hvori forældre til børn med handicap fortæller om udfordringer med Aarhus Kommunes Handicapcenter for Børn. JP Aarhus har ikke adgang til beretningerne, men det har formanden for social- og beskæftigelsesudvalget, Liv Gro Jensen (Alt.):

»Når så mange oplever, at de mister overblikket i lange sagsbehandlinger, at de ikke er medskabere af løsningerne, og når flere foreninger vurderer, at børn med handicap ikke altid får den støtte, de har brug for, så er der selvfølgelig noget, vi skal udvikle på.«

Det åbne brev har gjort indtryk på SF’s Mette Bjerre, næstformand for kommunens handicapråd:

»Det er enormt ærgerligt, når vi som samfund ikke lykkes med at hjælpe børn og familier, som har brug for vores hjælp. Vi må og skal lykkes bedre. Der har allerede været mange gode initiativer, men ikke nok.«

Politisk vilje til at sikre flere penge til handicappede børn Flere partier vil have tilbundsgående redegørelser for sagsbehandlingen af sager med handicappede børn og er villige til at afsætte flere midler til handicapindsatsen.

Kræver sagsgennemgang

Venstres medlem af udvalget, Gert Bjerregaard (V), vil have gransket, om handicapindsatsen kan forbedres inden for den nuværende økonomi, eller om der skal findes flere penge til området under efterårets budgetforhandlinger.

»Socialforvaltningen skal lave en grundig gennemgang af de 20 sager, så vi kan få klarlagt, om kommunen, som jeg frygter, hele tiden kører på kanten af det lovlige mht. til at bruge så få penge som muligt,« siger han.

Åbent brev: Presser Aarhus Kommune retsstillingen for at spare penge på børn med handicap?

Dialoggruppens brev er sendt til byrådets medlemmer, efter at to forældre i JP Aarhus bl.a. har beskrevet fejl i kommunens vurderinger af børn, omfattende dokumentationskrav, lange sagsbehandlingstider og manglende udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste.

Familien Jensen var ved at bukke under: Syge sagsbehandlere, manglende løn fra kommunen og et tårnhøjt dokumentationskrav Det tog et år med manglende løn, ca. 350 siders korrespondance med kommunen og over 100 timers skrivearbejde, før Charlotte Jensen fik lov til at træne sin autistiske datter hjemme.

EL, SF, V, DF og LA er villige til at prioritere flere penge til handicapindsatsen for børn. I et brev til byrådet skriver socialrådmand Kristian Würtz (S), at den hårde kritik i brevet gør stort indtryk:

»Det gør særligt indtryk på mig, at nogle forældre giver udtryk for, at de er bange for mødet med kommunen, og at svære sagsgange skaber mistrivsel og stress i familier, som i forvejen er hårdt pressede. Denne opfattelse af, at mødet med kommunen er en ”kamp”, er noget, som vi må og skal ændre på.«