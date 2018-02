Ovartaci-museet kommer i klemme mellem andres flytteplaner

Som en lus mellem to negle kommer Ovartaci-museet på psykiatrisk hospital i Risskov ved Aarhus til at mangle lokaler mellem 2018 og 2020. Det skyldes, at alle hospitaler i Aarhus skal samles i det nye supersygehus i Skejby, hvilket allerede finder sted i år. Herefter er den gamle hospitalsbygning solgt til boligbyggeri, så museet må flytte samtidig.

Men de nye rammer i den nordlige del af byen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole står endnu ikke klar til den tid. Skolen skal flyttes til Katrinebjerg, hvilket først kommer til at ske i 2020. Dermed står museet, der også huser psykiatriens historie, uden domicil i en længere periode.

Ovartaci-museet skal derfor finde sig nogle midlertidige lokaler, og selvom ønskescenariet ville være at blive i den gamle bygning indtil den endelige flytning, så er museumsleder Mia Lejsted positiv.

»Vi ser konstruktivt på det. Selvfølgelig kunne det have været lettere, men vi skal tænke i nye baner, og det tror jeg efterhånden, at vi er gode til,« siger hun og erkender, at det bliver et specielt år, hvor hjulene skal holdes i gang samtidig med en større nedpakning.

Museet flytter ikke kun de fysiske værker til nye lokaler. For med betonbygningens rå udtryk bliver selve udstillingen også tænkt på ny. Fremover vil alle potentielt kunne udstille – ikke kun personer, som har eller har haft en psykisk lidelse. Samtidig vil samlingen blive opdelt i overordnede emner som eksempelvis drømme, fantasier eller underbevidstheden, fortæller Mia Lejsted. Hun er ikke nervøs for, om det vil få en negativ virkning i populariteten.

Museum Overtaci overlever i nye lokaler

»Jeg tror, at alle synes, at det er interessant at vide noget om sindet. Vi kender alle nogle, som har haft det svært, især stress og depression. Kan man f.eks. lave en udstilling, der viser, hvordan det er?« siger hun og tilføjer, at Ovartaci stadig vil være kernen i museet.