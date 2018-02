Det bliver at høre i hele Aarhus, at prins Henrik tirsdag bliver bisat i København.

Faktisk bliver det at høre i hele landet, for samtlige folkekirkens kirker har fået besked fra Kirkeministeriet om at ringe med alle klokker fra kl. 10.30-11 og derefter fra kl. ca. 11.45 og en halv time frem. Bisættelsen finder sted kl. 11-11.45.

»Vi plejer ikke at ringe med alle klokker, så det bliver virkelig til at høre, når de sættes i gang i Vor Frue Kirke og i domkirken,« siger domprovst Poul Henning Bartholin.

I cirkulæret hedder det, at »der skal ringes med alle kirkeklokker i folkekirkens kirker i forbindelse med bisættelsen tirsdag den 20. februar. Der skal ringes i en halv time, før højtideligheden i Christiansborg Slotskirke begynder kl. 11, og der skal ringes i en halv time efter, at bisættelsen har fundet sted.«

Normalt ringer klokkerne i godt fem minutter før en begravelse og en bisættelse og igen, mens kisten bæres ud eller folk går ud af kirken, fortæller domprovsten.

Klokker efter velsignelsen

Problemet tirsdag er, at det kan være svært for den enkelte kirke ude i landet at vide, hvornår klokkerne skal ringe efter bisættelsen.

»Vi har fået at vide, at det er kl. ca 11.45, så det er det, vi går efter. Idéen er, at når den aronitiske velsignelse er lyst, skal vi ringe,« siger Poul Henning Bartholin.

Prins Henrik var tuil juegudstjeneste i Aarhus Domkirke den 24. december 2016. Arkivfoto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

Den aronitiske velsignelse er den, der lyder: »Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!«

Ældgammel skik

Det er en ældgammel skik, at klokkerne ringer, når et statsoverhoved er død.

I forbindelse med Frederik IX’s død i 1972 blev der udstedt en kongelig resolution om klokkeringning fra alle landets kirker. Dengang blev der ringet to timer dagen efter dødsfaldet den 14. januar, ligesom der blev ringet en halv time før og en halv time efter kongens bisættelse i Roskilde Domkirke 10 dage senere.

Dagen efter dronning Ingrids død den 7. november 2000 udsendte Kirkeministeriet også en kongelig resolution, der pålagde folkekirkerne at ringe en halv time før begravelsen og en halv time efter selve jordpåkastelsen i Roskilde Domkirke.

Dronning Ingrid døde ligesom prins Henrik på Fredensborg Slot og blev den 14. november begravet ved siden af sin mand i Roskilde Domkirke.

Landets 10 biskopper er samtidig blevet anmodet om at opfordre præsterne til at mindes prins Henrik ved en af de sædvanlige søndagsgudstjenester eller ved en særlig gudstjeneste, f.eks. netop tirsdag.