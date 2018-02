Søndagsåbent: Det er skønt ikke at skulle shoppe

De kan tælles på én hånd, de mennesker man kan se gå hen ad Badstuegade på vej ned mod Store Torv denne kolde middagsstund en søndag i februar.

Lige ved siden af lokker Illums Bolighus på Lille Torv tilsyneladende uden det store held med tre sukkulenter for 39 kr. Manden med rødvin i en papkarton på bænken ved Magasin er ligeglad. Han kommenterer lavmælt de få kvinder, der går hen over torvet, og får snart selskab af endnu to mænd, der har anderledes stærke procenter i deres medbragte drikkevarer.

For enden af Guldsmedgade står to såkaldte facere, der blankt erkender, at det ikke er let at hverve medlemmer til Amnesty International sådan en søndag.

»Folk slentrer ikke af sted og kigger på vinduer i dag, mange går bare igennem byen på vej til et andet sted,« siger de, men har ikke desto mindre tænkt sig at blive stående til kl. 16.

Genvej gennem byen

Tre aarhusianere kommer gående raskt afsted. De er på vej til sygehuset, så de går bare den letteste vej. Tre andre har en barnevogn med og er heller ikke i shoppehumør. De er på vej i Øst for Paradis.

»Så det er halvt biograf, halvt en hurtig fødselsdagsgave,« siger den ene og holder en Bestseller-pose op.

Jannie Todbjerg (tv.) og Tine Stouby, der har Frode med i barnevognen, er helt tilfredse med, at mange butikker holder lukket om søndagen. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Fakta Søndagslukket, men også lidt åbent Butikkerne i City holder åbent den første søndag i hver måned, skriver Aarhus City Forening på sin hjemmeside.

Den opfordrer aarhusianerne til at bruge »fridagen til at få shoppet i ro og mag« og kombinere det med »et besøg på en af de mange hyggelige caféer eller restauranter«.

Bruuns Galleri, Salling og Magasin holder åbent hver søndag, ligesom enkelte butikker i midtbyen gør det.

I Skt. Clemens Stræde er det kun restaurant China Wok House, der er åbent. Alligevel går Birgit Jensen og Charlotte Dahl igennem den øde gade, hvor der er gitre for alle butiksvinduer.

»Det er skønt, så er vi fri for hele tiden at stoppe op og mærke,« siger Charlotte Dahl, der er på besøg fra Norge.

»Det er man jo nødt til, når der er hænger tøj udenfor, ikke? Lige mærke, hvordan stoffet føles.«

Birgit Jensen bor i midtbyen og går ofte en tur gennem den mennesketomme gade. Det er hyggeligt bare at gå en tur gennem byen, mener hun.

Det samme siger Jannie Todbjerg og Tine Stouby, der har Frode med i barnevognen. De har været i Latinerkvarteret for at få brunch og er helt tilfredse med, at de fleste af de mindre butikker har søndagslukket.

»Der behøver ikke også om søndagen at være åbent alle steder,« mener de og er tydeligt mere til hygge end forbrug denne dag. De synes også, at man bør tage hensyn til de butiksansatte og lade dem have en fast fridag i weekenden.

I Envii på Store Torv, der ligesom Peak Performance og 7 Eleven holder åbent alle dage, synes Signe Burchardt nu, at det er ret hyggeligt med søndagsåbent.

»De folk, der kommer i butikken, er på søndagstur og har god tid til at kigge sig omkring, og vi har tid til at hjælpe dem,« siger hun, mens kollegaen er i gang med at dampe tøjet, så det kommer til at tage sig indbydende ud. Det er der nemlig også tid til sådan en søndag i februar.