Kødboller og nyt køkken: Kunderne strømmede til Ikea i vinterferien

Uge 7 betyder vanen tro, at mange heldige danskere har holdt en velfortjent pause fra arbejdet i hverdagen og i stedet nydt en uges vinterferie.

Mens uge 7 for nogle er ren afslapning, er den for andre ensbetydende med markant mere travlhed. De aarhusianske butikker, restauranter og turistattraktioner bliver nemlig heftigt besøgt i vinterferien, hvor danskerne har tid til det.

Det samme gør sig gældende i Ikeas varehus i Aarhus, hvor vinterferien er én af de travleste uger på hele året, fortæller John Kristian Sørensen, der er varehuschef i Ikeas varehus i Aarhus.

Folk har lidt mere overskud til at tænke på nogle større projekter som et nyt køkken. John Kristian Sørensen, varehuschef i Ikeas varehus i Aarhus Folk har lidt mere overskud til at tænke på nogle større projekter som et nyt køkken.

»Når folk har vinterferie, har de også mere overskud og tid til at gøre ting sammen, og så får vi for alvor vores varehus fyldt op med kunder. Det betyder også, at det er nogle andre kunder, som vi får besøg af i vinterferien, hvor det i højere grad er par og børnefamilier, som kigger forbi,« siger John Kristian Sørensen.

Faktisk stiger besøgstallet i Ikea i Aarhus med 50 pct. i vinterferien, hvor John Kristian Sørensen fortæller, at cirka 65.000 mennesker kigger ind i butikken i uge 7, mens det tal normalt ligger på omkring 40.000 mennesker.

Det ekstra pres på Ikeas varehus i Aarhus betyder også, at der er større rift om de mange p-pladser, hvor parkeringsområdet ellers kan virke øde og alt for stor, hvis man kommer forbi en normal hverdagsaften.

»Vi har heldigvis rigtig mange parkeringspladser, og der var plads til alle, men det er klart, at når der kommer så mange mennesker forbi, så gav det lidt ekstra ventetid, når man kører på vejene til og fra Ikea,« siger John Kristian Sørensen.

Underholdning til børnene

Fordi der netop kommer mange familier forbi Ikea i Aarhus i vinterferien, var der i løbet af ugen også flere underholdningstiltag i varehuset for de mindste gæster. Der var bl.a. hyret én til at puste ballondyr op til børnene, ligesom Ikeas maskot også var en tur forbi.

Ikea sælger sit gamle hovedlager

Men John Kristian Sørensen fortæller, at selv om man gerne vil gøre noget ekstra for de mange gæster i vinterferien, handler det først og fremmest om, at kunderne skal have en god oplevelse.

»Når vores antal besøgende stiger så markant på en uge, er vores fornemmeste opgave, at alle 65.000 kunder får en god oplevelse. Vi har fokus på at tune butikken, så den kan rumme de ekstra mennesker, og kunderne kan komme rundt og få den samme gode oplevelse, som hvis de kom forbi en normal hverdagsaften,« siger John Kristian Sørensen.

Efterspørger andre varer

Det er ikke kun antallet af besøgende, som skiller sig ud i vinterferien, det er også de varer, som de besøgende kommer i Ikea efter.

John Kristian Sørensen fortæller nemlig, at i og med at det i større grad er familier eller par, der lægger turen forbi Ikea i Aarhus, og de samtidig har ekstra fritid, er det også nogle større varer, som de efterspørger.

Ikea taber fart i Aarhus

»Vores køkkenkonsulenter havde meget travlt. Jeg tror, det handler om, at folk har lidt mere overskud til at tænke på nogle større projekter som et nyt køkken, så det har vi kunnet mærke. Samtidig er det også ting som badeværelser, garderober og lignende, som vi oplevede, at kunderne i stigende grad efterspurgte i ferieperioden,« siger John Kristian Sørensen.

Flere gæster betyder også større omsætning, men varehuschefen fortæller, at det ikke kun er selve butikken, der har haft travlt i vinterferien. Mange af de ekstra gæster, som måske også blot kom forbi Ikea for oplevelsens skyld, laver nemlig et enkelt stop, inden de forlader varehuset igen.

»Vores restaurant har haft helt enormt travlt. De har også oplevet en større vækst i omsætningen, end vi har i salget af varer. Så det tyder i hvert fald på, at de mange familier lige har skullet have noget at spise, inden de tog hjem igen,« siger John Kristian Sørensen.