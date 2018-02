Rådmand: Hvorfor vil S og SF lave politik på en banal trafiksag?

Teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) ryster på hovedet af en række partier i byrådet.

Deres ønske om at holde hånd i hanke med ændringerne af det omstridte kryds ved Dokk1 vil forsinke en løsning, mener rådmanden, der således kritiserer S og SF for at forlange, at en løsning skal behandles i byrådet.

»Jeg forstår ikke, at partierne vil lave politik på en så banal sag som at skabe trafikale løsninger i et kryds, som ligger inden for mit forvaltningsområde. Men det kan man gøre i et demokrati, og så må flertallet stå til ansvar for at trække en løsning ud længere end nødvendigt,« siger Bünyamin Simsek, der i næste uge med sin forvaltning skal drøfte tre modeller for indretningen af krydset.

Køber ikke anklage

Ango Winther (S), der er næstformand i teknisk udvalg, understreger, at det ikke er Socialdemokratiet, der har taget initiativ til, at sagen kommer i byrådet.

Han henviser til, at udvalgsformand Keld Hvalsø Nedergaard (EL) og SF’s ordfører, Jan Ravn Christensen, på et møde i teknisk udvalg sagde, at de gerne vil have forslag til ændringer af krydset behandlet i byrådet.

Han skulle da have brugt kræfterne på allerede nu at kunne fremlægge et forslag til, hvordan vi skal lave krydset. Ango Winther, byrådsmedlem for S og medlem af teknisk udvalg

Meget debat om krydset

Men Ango Winther medgiver, at Socialdemokratiet er med i en udvalgserklæring fra teknisk udvalg om, at sagen kommer i byrådet. Og det kunne være udmærket, mener han.

»Nu har der været så meget debat om det kryds, at det kunne være udmærket, at man får en politisk drøftelse i byrådet af, hvordan det her kryds kan komme til at fungere,« siger han.

Han køber ikke Bünyamin Simseks argument om, at byrådets behandling af forslaget vil forsinke en løsning. Ango Winther understreger, at hvis sagen kommer i byrådet på onsdag, vil det efter en udvalgsbehandling være tilbage til endelig beslutning i byrådet 14 dage efter.

Dokk1-kryds Bøderegn over bilister Siden den 1. oktober 2017 har 198 bilister fået bøder i krydset Europaplads/Mindet/Mindebroen ved Dokk1. De 86 er skrevet fra den 21. december 2017 til den 14. februar 2018. Bilister, der ikke har respekteret færdselstavle eller pileafmærkninger, når de er kørt ad Mindet i retning mod Sydhavnsgade, har fået bøder på 1.500 kr. Bilister, der fra Mindebroen er svinget til højre mod Europaplads – forbi afspærring og via modsatte vognbane – har fået bøder på 3.500 kr. samt et krav om, at de skal have frakendt førerretten. Med en betinget frakendelse af kørekortet skal de op til en ny teori- og køreprøve. Og hvis de inden for tre år får tre klip i kørekortet eller laver en forseelse, der giver endnu en betinget frakendelse af kørekortet, mister de kørekortet ubetinget. Kilde: Østjyllands Politi.

Socialdemokraten mener, at rådmanden burde have handlet i stedet for at pege fingre.

»Han skulle da have brugt kræfterne på allerede nu at kunne fremlægge et forslag til, hvordan vi skal lave krydset. Reelt set kunne der have været tid til, at det allerede kunne være diskuteret i byrådet sidste onsdag,« siger Ango Winther.

Nervøs for t-kryds

For Keld Hvalsø (EL) er der ingen tvivl om, at den nuværende indretning af Dokk1-krydset ikke fungerer, men han har bedt om en byrådsbehandling af en ny løsning, fordi han ikke ønsker et normalt t-kryds.

»Vi er i virkeligheden nervøse for, at vi har en rådmand, som ikke er bange for at akkumulere mere trafik på havnen. Det ville være skrækscenariet, og derfor må vi som byråd tage ansvar for en ny løsning,« siger Keld Hvalsø, som understreger, at ønsket om en byrådsbehandling kommer fra et enigt teknikudvalg.

Bøderegn over kryds

Som beskrevet i JP Aarhus i går har 198 bilister siden den 1. oktober 2017 fået bøder for ikke at overholde færdselsreglerne i krydset Europaplads/Mindet/Mindebroen ved Dokk1. Nogle bilister risikerer ud over en bøde på 3.500 kr. at miste kørekortet for at have have kørt uden om afspærringen og over i den modsatte vognbane for at kunne køre mod Europaplads, hvormed de undgår en længere omvej til midtbyen.

Selv om Ango Winther finder krydset problematisk, har han ikke noget til overs for dem, der ikke overholder færdselsloven:

»Følger man ikke loven, så risikerer man at få en bøde.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra SF’s medlem af teknisk udvalg, Jan Ravn Christensen.