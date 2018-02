Lokale landmænd leverer råvarer til Michelin-måltider

Når Michelin-stjernerne mandag lyser op på nogle af de bedste restauranter i Danmark, falder der også lidt stjernedrys på de landmænd, der leverer råvarer i topklasse til de gode måltider.

De bor især på Sjælland og i Syd- og Sønderjylland, men Østjylland er også med, viser et interaktivt, gastronomisk danmarkskort, som Landbrug & Fødevarer har lavet op til stjernetildelingen fra den franske restaurantguide.

Gartneriet Marienlyst i Tåstrup ved Harlev leverer således råvarer til restaurant Substans, Sommergrønt i Hadsten og Troldgården i Hovedgård til restaurant Domestic og Gammel Estrup Gartneri i Auning til restaurant Frederikshøj.

Michelin-guiden I Danmark blev den første stjerne i Guide Michelin tildelt i 1983.

I 2015 kom der en særlig guide, ”Nordic Countries”. Den betød, at Aarhus også kunne høste de eftertragtede stjerner.

I 2017-guiden for de nordiske lande fik restauranterne Frederikshøj, Substans, Gastromé og Domestic hver en stjerne.

Mandag fra kl. 17 afsløres det på Københavns Rådhus, hvilke restauranter der får en stjerne i 2018-guiden.

Hyldest til landmændene

»Vi har sat os for at udbygge det gastronomiske danmarkskort. For hvor der ligger en Michelin-restaurant, er der typisk også lokale råvareleverandører, der kan lave fødevarer i absolut verdensklasse. De landmænd vil vi gerne være med til at hylde, når stjernerne bliver uddelt,« siger Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

»Måske kan man endda køre forbi sin lokale landmand og købe Michelin-gulerødder eller Michelin-kød, så man derhjemme kan få lidt af stjernedrysset på sin egen middagstallerken.«

Karen Hækkerup håber, at »danskerne får øjnene op for, at der lige rundt om hjørnet bor landmænd i verdensklasse.«

»Jeg håber også, at flere landmænd vil se muligheder i at samarbejde med de lokale restauranter, så vi forhåbentlig kan høste endnu mere hæder og anerkendelse til dansk gastronomi og landbrug,« siger hun.

Landbrug & Fødevarer er hovedsponsor for uddelingen af Michelin-stjernerne på Københavns Rådhus mandag.