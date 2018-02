Forandringer i Uni-parken: Cyklisterne bestemmer, og bilisterne er gæster

Det kunne lige så godt ligne enhver anden tidlig hverdagsmorgen uden for Aarhus Universitet. Kolde cyklister og biler med duggede ruder drejer på skift ind i Universitetsparken, svinger rundt om hjørnerne og forsvinder af syne længere nede i parken.

De færreste ser ud til at bemærke forandringen, der er ved at ske denne februarmorgen klokken lidt over ni. Enkelte når dog at kaste et kort undrende blik på manden i skriggult arbejdstøj, der står hævet et par meter over dem på en stige ved parkens indkørsel og er ved udskifte nogle skilte.

»Cykelgade zone – kørsel tilladt«, står der på de nye blå skilte som Palle Brændbyge fra Natur og Vej Service sætter op på få minutter. Universitetsparken er nu officielt blevet en cykelvenlig park med cykelgader og en hastighedsgrænse på 30 km/t. for bilisterne.

»Bilist – du er gæst«

I udkanten af parken står flere andre fremmødte i samme karakteristiske gule uniform, der lyser op på en ellers grå morgen. Den ene er Anne Høgh Vinter, der er projektleder i Teknik og Miljø hos Aarhus Kommune. Sammen med Aarhus Universitet er kommunen nu nået frem til en fælles løsning på trafikken ved byens universitet:

»Vi laver ændringen i dag, fordi der er så mange bløde trafikanter i Universitetsparken,« siger hun. Bag hende bliver der sat skilte op med budskaber som »Bilist – du er gæst«.

»Bilisterne skal helt ned i hastighed, så færdslen fremover bliver på cyklisternes præmisser. Cyklisterne må køre på hele kørebanen,« fortæller hun, mens der kører flere biler end cykler forbi på vejen bag hende.

6-årige Jeppe starter vinterferien med at se på de nye trafikskilte i Universitetsparken sammen med sin far, Flemming Simonsen. Foto: Anita Graversen

Måske er der endda endnu længere mellem de trætte trafikanter i dag, fordi kalenderen viser uge 7 og dermed vinterferie for manges vedkommende denne morgen.

Tre år efter tragisk ulykke

Selv om trafikken forløber fredeligt i mandagens morgentimer, har en tidligere ulykke vist, at færdslen kan være farlig på parkens veje. I 2015 blev en 20-årig kvindelig cyklist dræbt i en ulykke i Universitetsparken, da hun cyklede på Carl Holst-Knudsens Vej.

Vi håber, at ændringen kommer til at føre til fredelig sameksistens mellem alle typer trafikanter her i fremtiden. Anne Høgh Vinter, projektleder i Teknik og Miljø hos Aarhus Kommune

Ændringerne i Universitetsparken sker bl.a. på grund af ulykken for tre år siden. Nu skal trafiksikkerheden i området forbedres, men spørgsmålet er bare, hvorfor ændringerne først sker nu.

»Vi har diskuteret en række forskellige idéer. Men vi endte med at blive inspirerede af cykelgadezonen i Mejlgade. Og vi besluttede, at det også er helt oplagt at lave cykelgader her,« siger Anne Høgh Vinter.

Omkring hende tynder morgentrafikken langsomt ud, mens flere skilte bliver sat op, og flyers og kaffe bliver uddelt til de forbipasserende.

Lidt efter klapper Palle Brændbyge sin stige sammen og starter sin hvide bil med ladet fuld af nye blanke skilte. Så kører han videre ind i parken for at sætte flere skilte op, så alle fra nu af kan se, at de kører i en såkaldt cykelgadezone.