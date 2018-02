»Det er ikke bare en knap, vi trykker på, og så kommer vores defensiv til at spille så godt i hver eneste kamp«

Der var nærmest hermetisk lukket i AGF’s defensiv mandag aften, da aarhusianerne vandt 1-0 på udebane i Hobro.

Over de 90 minutter spillede Hobro IK sig nemlig ikke frem til alvorligt store chancer, og på dødboldsituationer, som tilfaldt hjemmeholdet, formåede AGF-defensiven og målmand Aleksandar Jovanovic hver gang at afværge situationen.

Det så sikkert ud i AGF’s bagerste geledder.

I efteråret blev det kun til fem kampe i Superligaen, hvor AGF holdt eget mål rent, et såkaldt clean sheet.

Niklas Backman, der sammen med Pierre Kanstrup udgjorde AGF’s midterforsvar mod Hobro, havde da også følelsen af, at man havde styr på Hobros offensiv, hvor AGF-spillerne var gode til at arbejde sammen og lukke ned for blandt andre norske Pål Alexander Kirkevold, som ellers er noteret for 13 scoringer i Superligaen i denne sæson.

»Jeg synes, at vi havde rigtig godt styr på defensiven mod Hobro. Vi havde en god kommunikation inde på banen, og vi havde et godt samarbejde med midtbanespillerne, som er rigtig vigtigt, hvis den defensive opgave skal lykkes. Det er sådan set hele holdet, fordi presset starter med angriberne, og dernæst kommer midtbanespillerne. Det er vigtigt at forstå,« siger AGF’s ene midterforsvarer Niklas Backman.

Defensiven har da også været et højt prioriteret punkt i opstarten, fortæller den svenske forsvarsspiller, og i træningskampene frem mod forårspremieren lukkede AGF da også kun fire mål ind i seks kampe.

»Det var det samme på træningslejren i Portugal, hvor vi også var stærke i defensiven, synes jeg. Det er rart, at vi formåede at bygge videre på den positive udvikling, som jeg synes, vi har haft i opstarten,« siger Niklas Backman.

Samarbejdet er styrket

Niklas Backman og Pierre Kanstrup er nu startet inde sammen i seks superligakampe i træk, hvor der er gået otte mål ind hos AGF – 0-4-nederlaget til FC Midtjylland stod for halvdelen af dem.

Men netop den duo, som efterhånden ser ud til at være cheftræner David Nielsens foretrukne i forsvaret, har også opbygget et godt samarbejde, og Niklas Backman føler sig tryg ved sin makker.

»Vi har et godt samarbejde. Vi sluttede også efteråret godt af, synes jeg, og vi har egentlig bare bygget videre på vores samarbejde. Vi kender efterhånden hinanden godt, og vi ved, hvor vi har hinanden på banen. Pierre Kanstrup er også en rigtig dygtig spiller, en god leder og som spiller minder vi en del om hinanden,« siger Niklas Backman.

»Det er ikke bare en knap«

David Nielsen har da også nogle fornemme defensive resultater bag sig i sin trænerkarriere, selvom han som spiller mest var kendt for sin evne til at score mål.

Superligaen AGF’s kampform 19.02.18: AGF – Sønderjyske

12.02.18: Hobro – AGF 0-1

10.12.17: Brøndby – AGF 2-2

01.12.17: AGF – FC Helsingør 0-0

27.11.17: FC Midtjylland – AGF 4-0

18.11.17: AGF – Silkeborg 3-1

05.11.17: Randers FC – AGF 1-0

27.10.17: AGF – FC Nordsjælland 1-4

22.10.17: FC København – AGF 4-0

16.10.17: AGF – Lyngby 0-2

I 2016/2017-sæsonen, da han stod i spidsen for Lyngby, lukkede det sjællandske oprykkerhold blot 23 mål ind i 26 kampe i grundspillet. Til sammenligning lukkede AGF 40 mål ind i samme grundspil.

AGF’s cheftræner mener da også, at holdets defensive evner har udviklet sig, siden han overtog styringen.

»Vi vil gerne være rigtig dygtige og solide i vores defensiv. Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Så er der nogle kampe, hvor vi kommer til at lykkes bedre end andre kampe. Men vi så bedre ud defensivt mandag mod Hobro, end vi har gjort tidligere, selvom der stadig er mange ting, vi kan gøre bedre,« siger David Nielsen.

Mandag aften skal AGF igen i kamp i Superligaen, hvor Sønderjyske kommer på besøg i Aarhus.

David Nielsen peger på, at Sønderjyske kan nogle af de samme ting, som Hobro også er god til offensivt, nemlig dødbolde og hurtige angribere. Alligevel siger cheftræner også, at man ikke automatisk skal forvente, at mandagens kamp mod Sønderjyske bliver lige så defensivt god, som AGF’s præstation var det mod Hobro.

»Det er ikke bare en knap, vi trykker på, og så kommer vores defensiv til at spille så godt i hver eneste kamp. Vi gennemførte en god kamp mod Hobro, og det bliver en anden kamp mod Sønderjyske, som er et andet type hold, som vi skal dæmme op for. Vi skal selvfølgelig forsøge at pille de styrker fra hinanden, så godt som vi kan,« siger David Nielsen.