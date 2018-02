Opdatering: Turistdirektør ser frem til nye bycykler

»De er jo relativt tunge og ikke helt nye mere.«

Sådan lyder det fra Peer H. Kristensen, direktør for VisitAarhus, når talen falder på bycyklerne i Aarhus.

Som omtalt i JP Aarhus er Aarhus Kommune i gang med at finde en leverandør til et nyt bycykelkoncept med op mod 2.000 nye bycykler, og embedsmænd mødes i de kommende uger med ni firmaer, som har budt på opgaven.

De københavnske el-bycykler er en rigtig god idé. Peer H. Kristensen, direktør for VisitAarhus De københavnske el-bycykler er en rigtig god idé.

Set fra turistdirektørens side er det en god plan.

»Det er en rigtig god idé med en modernisering af bycyklerne, for de nuværende er lidt komplekse at bruge, fordi man skal have en mønt, der passer til, og så er det relativt tunge cykler, som er ved at være lidt gamle,« siger direktøren og fortsætter:

»Derfor ser vi gerne, at man lader sig inspirere af nogle af de systemer, som er i andre europæiske byer, hvor man arbejder meget med bycykler. Der er ingen tvivl om, at turisterne kommer længere omkring, når de har en cykel, og vi kan få dem til at cykle ud til Marselisborg Slot, Dyrehaven eller Risskov og Trøjborg. Det øger vores gæsters bevægelsesramme, og det er godt, for vi vil gerne have turisterne ud og se flere ting, når de er i byen,« siger han.

En københavnermodel

Som nævnt i JP Aarhus findes der flere forskellige bycykelsystemer verden over, hvor København med bycykler.dk har valgt det lidt dyrere system udelukkende baseret på el-cykler og især målrettet pendlere.

Den model ser Peer H. Kristensen gerne kopieret i Aarhus.

»De københavnske el-bycykler er en rigtig god idé, og min holdning er, at hvis produktet er godt for borgerne, så er det også godt for turisterne. Hvis man får skabt en ordning med kvalitetsmæssigt gode cykler, vil vi se en helt anden efterspørgsel end i dag. Og det gør ikke noget, at det koster noget, hvis blot kvaliteten er i orden,« siger han, der nævner, at de nuværende bycykler bl.a. bliver brugt ved nogle ankomster af krydstogtskibe.

Cyklerne ved Banegården kan lejes for 50 kr. om ugen og 100 kr. om måneden. Foto: Laura Krogh

Udover de kendte blå bycykler i Aarhus har outdoorreklamefirmaet AFA JC Decaux siden februar 2015 haft 30 gule pendlercykler til udlejning foran banegården. Det er sket som et led i firmaets samlede aftale om byinventar med Aarhus Kommune.

Cyklerne, der kan lejes for 50 kr. om ugen og 100 kr. om måneden, vil formentlig være noget billigere end de kommende bycykler, men AFA-direktør Anders Axelsen kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om ordningen vil fortsætte.

»Jeg tænker, at vi skal drøfte den del med kommunen, når der er en mere konkret plan for bycyklerne i byen,« siger han.

Lettere og med gear

Hos Aarhus Kommune oplyser Pablo Celis, projektleder for Aarhus Cykelby under Teknik og Miljø, at de nye bycykler vil være af langt bedre kvalitet end de gamle blå. De vil veje mindre og være med gear, så det er lettere at forcere bakkerne i Aarhus.

»Med de nye bycykler vil du endvidere være sikker på, om du har en cykel eller ej,« siger Pablo Celis og henviser til, at de nuværende bycykler ikke kan reserveres.

2.000 nye bycykler skal indtage Aarhus

Det er endnu ikke fastlagt, hvad det kommer til at koste at bruge bycyklerne.

»Men i andre byer koster de i størrelsesorden en halv euro pr. time,« fortæller projektlederen.

Den kommende leverandør skal tilbyde cyklerne uden omkostninger for kommunen og stå for de større reparationer og udskiftninger. Til gengæld skal kommunen sørge for opsætning af cykelstativer ved stationerne og simpel vedligeholdelse, ligesom kommunen skal sørge for at få kørt cyklerne tilbage til cykelstationerne.

Pablo Celis forventer, at driften af bycyklerne kommer til at koste Aarhus Kommune ca. 1 mio. kr. om året plus endnu ikke opgjorte anlægsudgifter til eventuelle cykelstativer.

»Fuldstændig forrykt« og »vanvittigt«: Her er cyklen, der har fået Aarhus og København op i det røde felt Både i København og Aarhus frygter man flere ulykker, at børn og ældre skræmmes væk, hvis elcykler må køre op til 45 km/timen på cykelstier.

Ifølge projektlederen skal bycykelprojektet godkendes internt mellem Teknik og Miljø og Sociale Forhold og Beskæftigelse, der står for de nuværende bycykler, hvorefter tiltaget skal i byrådet.

Bycyklerne indgår også i en ny cykelhandlingsplan, som politikerne i Aarhus Byråd behandler for tiden.