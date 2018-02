198 bøder i kaoskryds: Synderne risikerer at miste kørekortet og 3.500 kr.

Ulovlige smutveje gennem krydset ved Dokk1 har været et dyrt bekendtskab for flere bilister.

I løbet af de seneste fire og en halv måneder har 198 bilister fået bøder for forseelser i det omstridte kryds Europaplads/Mindet/Mindebroen. Det viser nye tal fra Østjyllands Politi.

Dokk1-kryds Bøderegn over bilister Siden den 1. oktober 2017 har 198 bilister fået bøder i krydset Europaplads/Mindet/Mindebroen ved Dokk1.

De 86 er skrevet fra den 21. december 2017 til den 14. februar 2018.

Bilister, der ikke har respekteret færdselstavle eller pileafmærkninger, når de er kørt ad Mindet i retning mod Sydhavnsgade, har fået bøder på 1.500 kr.

Bilister, der fra Mindebroen er svinget til højre mod Europaplads – forbi afspærring og via modsatte vognbane – har fået bøder på 3.500 kr. samt et krav om, at de skal have frakendt førerretten.

Med en betinget frakendelse af kørekortet skal de op til en ny teori- og køreprøve. Og hvis de inden for tre år får tre klip i kørekortet eller laver en forseelse, der giver endnu en betinget frakendelse af kørekortet, mister de kørekortet ubetinget. Kilde: Østjyllands Politi.

Efter 22 episoder, hvor bilister, der kørte ulovligt igennem krydset, var ved at støde sammen med letbanen, og efter at politiet havde skrevet 112 bøder på knap tre måneder i krydset, fik Aarhus Kommune i dagene op til jul nok af, at bilisterne blev ved med at blæse på reglerne. En afspærring blev sat op for at forhindre bilisterne i at svinge til højre i T-krydset, når de kommer fra Dokk1, men alligevel holder bilisterne sig ikke tilbage med ulovlig kørsel. Således har politiet siden ændringen af krydset givet 86 bilister bøder for ulovlig kørsel, oplyste politikommissær Amrik Chadha, leder i færdselssektionen hos Østjyllands Politi, onsdag.

»Vi vil ikke stiltiende sidde og kigge på det her. Vi vil fortsat gennemføre kontroller på stedet,« siger lederen.

Han understreger, at der ikke er noget at tage fejl af i krydset, idet der er afmærkning på kørebanen, indkørsel forbudt-skilte og pilevisning i lyssignalet.

Trafikrådmand efter bøderegn i Dokk1-kryds: »Løsningen på Mindet er ikke acceptabel og skal ikke være vedvarende« Trafikrådmand Bünyamin Simsek (V) vil have ændret krydset ved Dokk1.

For de bilister, der er blevet sigtet for at køre uden om afspærringen og over i den modsatte vognbane for at kunne køre mod Europaplads – hvormed de undgår en længere omvej til midtbyen – kan straffen ud over en bøde på 3.500 kr. ende med en frakendelse af kørekortet. Ifølge Amrik Chadha er det, hvad anklagemyndigheden lægger op til.

»Jeg kender ikke andre steder, hvor trafikanter ser stort på færdselsloven og benytter en kørebane, der er forbeholdt kørende i den modsatte retning. I forhold til letbanen kan det få drastiske konsekvenser, og det er selvsagt yderst bekymrende,« siger politikommissæren, som ikke kan oplyse, hvor mange der står til en frakendelse af kørekortet.

»Hvis folk bare overholder færdselsreglerne, er der faktisk i

For teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) cementerer bøderne, at krydset ikke fungerer.

»Trafikken og flowet i området har brug for en anden løsning. Folk skal overholde reglerne, men vi har som kommune ansvar for at skabe løsninger, der afvikler trafikken og fungerer i forhold til de gøremål, der er i en by som Aarhus,« sig rådmanden, der flere gange har proklameret, at han vil have krydset ændret.