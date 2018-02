»Hvorfor f..... har de ikke ryddet cykelstierne her til morgen?«

Nogenlunde sådan kunne man høre Aarhus-cyklister bemærke fredag morgen efter en cykeltur på glatte cykelstier oven på en nat med sne, tøvejr og derefter frost.

Men svaret fra Aarhus Kommune er ikke et: Undskyld, vi beklager. Det var en fejl.

Man skal også selv som cyklist tage bestik af vejrsituationen Jens Bruun Jensen, chef for snerydning ved Aarhus Kommune Man skal også selv som cyklist tage bestik af vejrsituationen

For natten til fredag var ifølge kommunens chef for snerydning, Jens Bruun Jensen, en af den slags, der gør det næsten umuligt for snerydderne at levere en tør og isfri cykelsti til morgencyklisterne.

»Det var en af de – heldigvis – få dage på året, hvor vi ikke kan levere en sort cykelsti til kl. 06.30 om morgenen, uanset hvordan vi gør. Når det sner om aftenen med tøvejr og efterfølgende fryser, så er det svært for os at have en sort cykelsti klar om morgenen, for det varer lidt tid, inden saltet får bugt med det is og sne, der ligger, siger han og tilføjer:

»Og det her handler ikke om, at der er sparet på snerydningen, for nu som tidligere sender vi vores ruter ud kl. 03.30 for at rydde cykelstierne, så vi er færdige kl. 06.30 til morgentrafikken.«

Budskabet fra Jens Bruun Jensen til cyklisterne er derfor, at de selv må holde godt øje med vintervejret.

»Jeg ved godt, at vi opfordrer folk til at tage cyklen her i Aarhus, og måske bliver jeg upopulær på at sige det her: Men man skal også selv som cyklist tage bestik af vejrsituationen og overveje, om man skal køre på cykel, når der er sne og frost,« siger han.

Jens Bruun Jensen opfordrer cyklister – og bilister – til at holde sig opdateret sig på hjemmesiden vintertrafik.dk.