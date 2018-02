Uge 8: Mandag den 19. til søndag den 25. februar

Mandag den 19. februar

Retten i Aarhus behandler den femte sag i et kompleks, hvor godt 1.000 unge er sigtet eller tiltalt for blufærdighedskrænkelse og distribution af børneporno ved at have delt børneporno video- og billede at to 15-årige. Der er tale om en af i alt otte prøvesager for at finde strafniveauet.

I runde 21 i Superligaen mødes AGF og Sønderjyske i dag. Kampen spilles kl. 19 på Ceres Park i Aarhus.

I dag kl. 17 uddeles dette års nordiske Michelin-stjerner, herunder til østjyske restauranter.

Bent Martin, filialchef, fhv. fodboldspiller, Malling, fylder 75 år.

Tirsdag den 20. februar

Eutopia Stage i Gellerup er i dag og i morgen rammen for urpremieren på borgerspillet "Somaliske erindringer". Her fortæller fire kvinder og tre mænd, alle med somalisk herkomst, om deres egne erfaringer og historier. Flere af deltagerne er flygtninge, og forestillingen handler både om Somalia og dem, der kommer derfra.

Eva Vikjær, mag.art., Brabrand, fylder 85 år.

Onsdag den 21. februar

Mejerikoncern Arla udsender i dag kl. 8 regnskabet for 2017.

Torsdag den 22. februar

Selskabet bag AGF, Aarhus Elite A/S kommer i dag med halvårsregnskab.

Fredag den 23. februar

Aarhus Litteraturfestival 2018 løber i dag og i morgen af stablen flere steder i byen. Bag festivalen står foreningen Vild med Ord, som igen i år arrangerer festivalen. I år har Vild med Ord 10 års jubilæum, hvilket betyder, at dette års festival fokuserer på tallet 10.

Lørdag den 24. februar

I runde 22 i Superligaen mødes Lyngby Boldklub og AGF i dag. Kampen spilles klokken 16.00 på Lyngby Stadion.

Elisabeth Hall, professor (Aarhus Universitet), sygeplejerske, Højbjerg, fylder 80 år.

Simon Uffe Borchmann, ekstern lektor, dr.phil., Odder, fylder 50 år.

Søndag den 25. februar

Armin W. Geertz, professor (Aarhus Universitet), dr.phil., Knebel, fylder 70 år.